ГИБДД отправит на переэкзаменовку 50 млн. водителей

Сейчас в ходе экзамена на получение заветных «корочек» ежегодно сдают «теорию» около 2 млн. выпускников автошкол и экзаменационные подразделения ГИБДД и с этим то потоком справляются с трудом. В Санкт-Петербурге, например, люди по месяцу ждут очереди на сдачу экзамена — потому как компьютерный класс всего один. А тут нам предлагают добавить в очередь на экзамен еще около 5 млн. меняющих «права» (в России насчитывается более 50 млн. водителей, а «права» нужно менять раз в 10 лет). Представляете, что будет твориться в ГИБДД…

Но либо эти очевидные резоны просто не пришли в голову авторам инициативы, либо тут не все так просто, как кажется на первый взгляд. Не исключено, кстати, что «союзники» вынашивают планы протолкнуть в ближайшем будущем еще более интересную инициативу: например, заставить всех водителей, кто получал «права» более двух лет назад, то есть не по новым программам и регламентам, отправиться на переобучение в автошколу. За деньги, разумеется. Представляете, какие финансовые перспективы откроются не только перед автошколами, но и для госбюджета — ведь каждый экзамен водитель станет оплачивать из собственного кармана! Да и у работников ГИБДД имеется вполне реальный резон поддержать «инициативу с мест». Сейчас служивым сокращают штаты, но если ввести поголовную переэкзаменовку всех водителей, немедленно выяснится, что сотрудников в регистрационно-экзаменационных подразделениях катастрофически недостает и у бюрократов в погонах появится веская причина вновь раздуть численность личного состава ведомства. Ну согласитесь же, красивая схема!