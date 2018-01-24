ГИБДД отправит на переэкзаменовку 50 млн. водителей

Никому неизвестная структурка под названием «Союз автошкол» родила идею должной степени бредовости и успешно запулила ее в СМИ: «союзники» выступили с инициативой заставить всех водителей заново пересдавать теоретический экзамен на знание ПДД — каждый раз, когда они обращаются в ГИБДД для замены «прав».
Алексей Батушенко

Иначе говоря, по задумке авторов идеи каждые 10 лет, когда истекает срок действия в/у, каждого водителя нужно вновь «посадить за парту». Получается, что автомобилист, ежедневно на практике доказывающий свою адекватность безаварийной ездой, должен это делать еще и при замене «прав». Удивительно, но инициатива не вызвала отторжения у некоторых полицейских начальников: заместитель начальника ГУ ОБДД МВД РФ Владимир Кузин уже сообщил, что ведомство «работает с документом». Если идея приглянется властям, то Россия станет первой и единственной страной в мире, додумавшейся до такого способа издевательства над полусотней миллионов собственных граждан.

– У нас уже несколько лет действует переэкзаменовка при возврате «прав» так называемым лишенцам. Это правильно — надо же выяснить степень адекватности человека, который грубо нарушил закон и ПДД, в результате чего надолго превратился в пешехода, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» президент «Межрегиональной ассоциации автошкол» (МААШ) Татьяна Шутылева. — Но в чем смысл подвергать такой же проверке нормального законопослушного водителя? Он ежедневно сдает экзамен на дороге, непрерывно решая «задачки по ПДД» гораздо более сложные, чем на экране компьютера в зале экзаменационного подразделения ГИБДД. Заметьте: на дороге на принятие решения ему отводятся считанные секунды, а на экзамене — целая минута. Какая из проверок более жесткая, понятно любому вменяемому человеку.

Сейчас в ходе экзамена на получение заветных «корочек» ежегодно сдают «теорию» около 2 млн. выпускников автошкол и экзаменационные подразделения ГИБДД и с этим то потоком справляются с трудом. В Санкт-Петербурге, например, люди по месяцу ждут очереди на сдачу экзамена — потому как компьютерный класс всего один. А тут нам предлагают добавить в очередь на экзамен еще около 5 млн. меняющих «права» (в России насчитывается более 50 млн. водителей, а «права» нужно менять раз в 10 лет). Представляете, что будет твориться в ГИБДД

Но либо эти очевидные резоны просто не пришли в голову авторам инициативы, либо тут не все так просто, как кажется на первый взгляд. Не исключено, кстати, что «союзники» вынашивают планы протолкнуть в ближайшем будущем еще более интересную инициативу: например, заставить всех водителей, кто получал «права» более двух лет назад, то есть не по новым программам и регламентам, отправиться на переобучение в автошколу. За деньги, разумеется. Представляете, какие финансовые перспективы откроются не только перед автошколами, но и для госбюджета — ведь каждый экзамен водитель станет оплачивать из собственного кармана! Да и у работников ГИБДД имеется вполне реальный резон поддержать «инициативу с мест». Сейчас служивым сокращают штаты, но если ввести поголовную переэкзаменовку всех водителей, немедленно выяснится, что сотрудников в регистрационно-экзаменационных подразделениях катастрофически недостает и у бюрократов в погонах появится веская причина вновь раздуть численность личного состава ведомства. Ну согласитесь же, красивая схема!

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24 января 2018
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