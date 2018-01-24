ГИБДД отправит на переэкзаменовку 50 млн. водителей

Иначе говоря, по задумке авторов идеи каждые 10 лет, когда истекает срок действия в/у, каждого водителя нужно вновь «посадить за парту». Получается, что автомобилист, ежедневно на практике доказывающий свою адекватность безаварийной ездой, должен это делать еще и при замене «прав». Удивительно, но инициатива не вызвала отторжения у некоторых полицейских начальников: заместитель начальника ГУ ОБДД МВД РФ Владимир Кузин уже сообщил, что ведомство «работает с документом». Если идея приглянется властям, то Россия станет первой и единственной страной в мире, додумавшейся до такого способа издевательства над полусотней миллионов собственных граждан.
– У нас уже несколько лет действует переэкзаменовка при возврате «прав» так называемым лишенцам. Это правильно — надо же выяснить степень адекватности человека, который грубо нарушил закон и ПДД, в результате чего надолго превратился в пешехода, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» президент «Межрегиональной ассоциации автошкол» (МААШ) Татьяна Шутылева. — Но в чем смысл подвергать такой же проверке нормального законопослушного водителя? Он ежедневно сдает экзамен на дороге, непрерывно решая «задачки по ПДД» гораздо более сложные, чем на экране компьютера в зале экзаменационного подразделения ГИБДД. Заметьте: на дороге на принятие решения ему отводятся считанные секунды, а на экзамене — целая минута. Какая из проверок более жесткая, понятно любому вменяемому человеку.