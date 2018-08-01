Ни бить, ни рулить: почему Федор Смолов сбежал с места ДТП

Уже которую неделю футбольные болельщики нещадно критикуют в интернетах Федора Смолова. Форвард национальной сборной, на которого многие возлагали огромные надежды, не смог оправдать ожиданий и с треском провалил выступление на минувшем Чемпионате Мира. Похоже, фортуна капитально обиделась на спортсмена — вереница неудач преследует его и за пределами стадиона. Ночью 1 августа Смолов попал в ДТП. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщают кубанские СМИ, инцидент произошел в первом часу ночи. Футболист не справился с управлением своего мощного BMW M5 First Edition и на пересечении улиц Ставропольская и Вишняковой вылетел за пределы проезжей части. В результате аварии серьезно пострадал автомобиль и металлическое ограждение, расположенное вдоль дороги. Водитель же, по словам очевидцев, отделался легким испугом: он выбрался из машины без помощи окружающих.