Ни бить, ни рулить: почему Федор Смолов сбежал с места ДТП

Ночью 1 августа на Ставропольской улице в Краснодаре произошло ДТП — BMW M5 спецсерии First Edition на высокой скорости вылетел с дороги и протаранил металлической ограждение. И наверняка эта авария не получила бы широкую огласку в СМИ, если бы не одно обстоятельство: за рулем «заряженного» седана находился 28-летний Федор Смолов, нападающий футбольного клуба «Краснодар» и сборной России.
Уже которую неделю футбольные болельщики нещадно критикуют в интернетах Федора Смолова. Форвард национальной сборной, на которого многие возлагали огромные надежды, не смог оправдать ожиданий и с треском провалил выступление на минувшем Чемпионате Мира. Похоже, фортуна капитально обиделась на спортсмена — вереница неудач преследует его и за пределами стадиона. Ночью 1 августа Смолов попал в ДТП. К счастью, никто не пострадал.
Как сообщают кубанские СМИ, инцидент произошел в первом часу ночи. Футболист не справился с управлением своего мощного BMW M5 First Edition и на пересечении улиц Ставропольская и Вишняковой вылетел за пределы проезжей части. В результате аварии серьезно пострадал автомобиль и металлическое ограждение, расположенное вдоль дороги. Водитель же, по словам очевидцев, отделался легким испугом: он выбрался из машины без помощи окружающих.
Правоохранительные органы подтвердили факт ДТП, но никаких подробностей аварии раскрывать не стали. Впрочем, существует и другая версия, согласно которой футболист не стал вызывать сотрудников ДПС для оформления инцидента, а просто скрылся с места происшествия. Можно предположить, что новоиспеченный мастер спорта был пьян — иначе как объяснить его действия? Согласно ПДД, водители обязаны сообщать в полицию о ДТП, даже когда пострадавших нет.
По идее, Смолова могут смело лишить «прав» на срок до полутора лет по статье 12.27 КоАП или до двух, если подтвердится, что футболист в самом деле был подшофе. Но, конечно, это крайне маловероятно. Ведь как показывает практика, в России известные и влиятельные личности чаще всего наказаний избегают. В нашей стране «зажимают» лишь простых смертных — когда по делу, когда ради собственной выгоды…