Как обманывают водителей на АЗС Москвы и Подмосковья

МВД проверило АЗС столичного региона на предмет недолива, параллельно изучая качество реализуемого бензина и дизтоплива. Полицейская проверка выявила поразительные масштабы жульничества торговцев топливом.
– Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из территориальных органов МВД Москвеы и Московской области проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление фактов недолива топлива при заправке автотранспортных средств на АЗС, расположенных на территории московского региона, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в ходе комплекса мероприятий были обследованы 589 бензоколонок Москвы и Подмосковья. Для справки заметим, что на данный момент в регионе работают порядка 2000 АЗС. Как сообщает полицейский представитель, в ходе рейда сотрудники проводили проверочные закупки моторного топлива. Для документального оформления замеров приобретенного топлива использовали мобильную лабораторию, оснащенную специализированным измерительным оборудованием.
— По результатам проведенных мероприятий подготовлены и направлены в Роспотребнадзор и Росстандарт 147 материалов проверок, содержащих сведения о выявленных нарушениях, предусмотренных статьей 14.4 и 14.7 КоАП. При этом выявлен 141 факт недолива топлива свыше допустимой нормы (0,25%), — отметила Ирина Волк.
Таким образом, недолив обнаружен на четверти из всех проверенных заправок. Исходя из масштабов рейда, вполне можно предположить, что и на еще не охваченных полицейским мониторингом АЗС дела с недоливами обстоят аналогичным образом.
Напомним, что в соответствии со статьей 14.4 КоАП продажа товаров ненадлежащего качества или с нарушением установленных требований грозит для юридических лиц штраф в размере 20 000—30 000 рублей. А по 14.7 КоАП — «Обман потребителей» — за обвес и обсчет покупателя владельцу АЗС полагается штраф 20 000—50 000 рублей. Что эквивалентно примерно полтонны-тонне бензина. Для сети заправок — как слону дробина. При том, что выгода от недолива может исчисляться гораздо большими объемами «сэкономленного» бензоколонкой топлива.
Как показала недавняя проверка российских АЗС активистами «Федерации автовладельцев России», средний по стране недолив на бензоколонках составляет около 5%. Пр том, что расположенная в бойком месте автозаправочная станция может продавать в сутки до 10 тонн топлива, вероятные штрафы в самом худшем случае «отбиваются» за два-три дня торговли.
С учетом того, что полицейские проверки подобного рода случаются даже реже чем раз в год, у розничных торговцев моторным топливом есть прямой резон использовать недолив в качестве неотъемлемой части своей бизнес-модели.