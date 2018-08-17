Как обманывают водителей на АЗС Москвы и Подмосковья

– Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из территориальных органов МВД Москвеы и Московской области проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление фактов недолива топлива при заправке автотранспортных средств на АЗС, расположенных на территории московского региона, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в ходе комплекса мероприятий были обследованы 589 бензоколонок Москвы и Подмосковья. Для справки заметим, что на данный момент в регионе работают порядка 2000 АЗС. Как сообщает полицейский представитель, в ходе рейда сотрудники проводили проверочные закупки моторного топлива. Для документального оформления замеров приобретенного топлива использовали мобильную лабораторию, оснащенную специализированным измерительным оборудованием.

— По результатам проведенных мероприятий подготовлены и направлены в Роспотребнадзор и Росстандарт 147 материалов проверок, содержащих сведения о выявленных нарушениях, предусмотренных статьей 14.4 и 14.7 КоАП. При этом выявлен 141 факт недолива топлива свыше допустимой нормы (0,25%), — отметила Ирина Волк.