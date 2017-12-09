Как подготовиться к поездке на автомобиле за границу

Фото: Вячеслав Василенко
Готовясь к чужеземному вояжу на автомобиле, необходимо знать несколько обязательных вещей, без которых ваше путешествие просто-напросто может не состояться. Портал «АвтоВзгляд» расскажет, что необходимо сделать для беспрепятственного выезда за бугор на собственных «колесах».
Вячеслав Василенко

Понятное дело, что планируя поездку, нужно не только заблаговременно собрать вещички в чемодан и провести плановое техническое обслуживание «железного коня», но и еще и сделать ряд других неотъемлемых процедур.

Пожалуй, самая главная из них — страховка. Точнее, страховки, ибо застраховать придется себя, своих спутников и сам автомобиль. Без этих бумаг вас попросту не пустят в другую страну, будь то Турция или Польша.

Конечно, можно приобрести заветные документы прямо на границе, но тут важно учитывать, что далеко не везде их можно оплатить кредитной картой или мало-мальски привычными нам евро и долларами. Более того: ценники на страховку в приграничных зонах, как правило, заметно выше. Поэтому лучше этот вопрос решить заблаговременно и желательно в проверенных компаниях.

Если вы едете за границу не на своей машине, а скажем, на служебной, то в обязательном порядке сделайте доверенности на управление транспортным средством. Причем не только на русском, но и на английском, а также на языке той страны, куда вы отправляетесь.

Сами понимаете: переводчика на границе вам никто не предоставит, а вот не пустить на чужую территорию из-за отсутствия нотариально заверенной бумаги таможенники вполне себе могут. Для того, чтобы правильно подготовить такой документ, лучше обратиться в нотариальное бюро переводов.

Наконец, запаситесь навигатором и радар-детектором, которые помогут выбрать правильный маршрут и не нарваться на полицейские спидганы. Нелишним будет изучить основные правила дорожного движения страны, которую вы планируете посетить — штрафы в «забугорье» гораздо выше, чем в России. Дешевле у нас и топливо, поэтому лучше залиться по максимуму еще на родной территории.

О том, куда поехать и где лучше всего встретить Новый год в Европе — читайте в специальном проекте портала «АвтоВзгляд».

штрафы, ПДД, страхование, страховые выплаты, полис страхования, АЗС, цены на топливо, видеорегистратор, регистрация, автопутешествие, автотуризм, ГИБДД
9 декабря 2017
203