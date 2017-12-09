Как подготовиться к поездке на автомобиле за границу

Понятное дело, что планируя поездку, нужно не только заблаговременно собрать вещички в чемодан и провести плановое техническое обслуживание «железного коня», но и еще и сделать ряд других неотъемлемых процедур.

Пожалуй, самая главная из них — страховка. Точнее, страховки, ибо застраховать придется себя, своих спутников и сам автомобиль. Без этих бумаг вас попросту не пустят в другую страну, будь то Турция или Польша.

Конечно, можно приобрести заветные документы прямо на границе, но тут важно учитывать, что далеко не везде их можно оплатить кредитной картой или мало-мальски привычными нам евро и долларами. Более того: ценники на страховку в приграничных зонах, как правило, заметно выше. Поэтому лучше этот вопрос решить заблаговременно и желательно в проверенных компаниях.