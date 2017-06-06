Почему машина летом «не едет»

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Многие автовладельцы жалуются, что в теплую погоду у машины как будто кто-то отбирает десяток лошадиных сил, тогда как зимой «табун» словно восстанавливает свою численность. Мы попробовали разобраться, с чем это может быть связано.
Максим Строкер

Почему моя машина «тупит» в жару?! Такой вопрос очень часто задают не особо опытные (или не сильно технически подкованные), но обожающие нажать на педаль газа автовладельцы. Действительно обидно: тепло, лето, ровный асфальт, почти пустое шоссе, а машина, как назло, не желает разгоняться так как бывало зимой! На самом деле, подобный феномен действительно существует, причем не только в воспаленном разуме дворового стритрейсера. Для начала — немного физики. Для работы двигателя внутреннего сгорания нужно топливо (бензин, например) и кислород из воздуха.

Чем больше кислорода и бензина удастся запихнуть в цилиндр двигателя и сжечь, тем выше будет выходная мощность ДВС. Но нюанс в том, что один и тот же объем при разной температуре может содержать разное количество воздуха. Так, в летнюю жару с температурой 30 ºС в одном кубометре будет 1,16 килограмма воздуха, а при −20 ºС в том же кубическом метре окажется уже 1,4 кг. воздуха — то есть примерно на 20% больше. Другими словами: чем жарче, тем воздух более разреженный. И в жару в ходе каждого рабочего цикла цилиндра мотора будет засасываться на 20% меньше воздуха.

wbsmotors.co.uk

Да, в любом современном авто имеется датчик температуры воздуха, данные от которого поступают в блок управления мотором, который соответствующим образом корректирует режим работы системы впрыска. Когда в цилиндр попадает меньше кислорода, количество впрыскиваемого бензина можно скорректировать только в одну сторону — в меньшую. В связи с этим мощность мотора из-за жары может действительно снизиться. Заметим, что вышеизложенное в полной мере справедливо в отношении атмосферных двигателей.

Для турбированных моторов зависимость мощности от температуры выражена гораздо слабее. Турбина закачивает дополнительный воздух в двигатель при любой температуре на улице. Впрочем, в жару мощность ДВС может упасть не только из-за уменьшения плотности воздуха. Причиной заметного «тупления» машины может стать включенный на полную мощность кондиционер. Он отбирает всего несколько «лошадок» у мотора. Но если мы имеем дело с небольшой городской машинкой, оснащенной «автоматом» и небольшим двигателем, около или даже менее 100 л. с., то при езде по жаре с включенным «кондеем» динамика будет совсем уж удручающая.

бездорожье, ремонт
6 июня 2017
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