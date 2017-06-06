Почему машина летом «не едет»

Почему моя машина «тупит» в жару?! Такой вопрос очень часто задают не особо опытные (или не сильно технически подкованные), но обожающие нажать на педаль газа автовладельцы. Действительно обидно: тепло, лето, ровный асфальт, почти пустое шоссе, а машина, как назло, не желает разгоняться так как бывало зимой! На самом деле, подобный феномен действительно существует, причем не только в воспаленном разуме дворового стритрейсера. Для начала — немного физики. Для работы двигателя внутреннего сгорания нужно топливо (бензин, например) и кислород из воздуха.

Чем больше кислорода и бензина удастся запихнуть в цилиндр двигателя и сжечь, тем выше будет выходная мощность ДВС. Но нюанс в том, что один и тот же объем при разной температуре может содержать разное количество воздуха. Так, в летнюю жару с температурой 30 ºС в одном кубометре будет 1,16 килограмма воздуха, а при −20 ºС в том же кубическом метре окажется уже 1,4 кг. воздуха — то есть примерно на 20% больше. Другими словами: чем жарче, тем воздух более разреженный. И в жару в ходе каждого рабочего цикла цилиндра мотора будет засасываться на 20% меньше воздуха.