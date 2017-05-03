Что нового в законах ждет водителей в 2017 году

Одна из самых свежих инициатив — «прописка» в ПДД безусловного приоритета для машин, двигающихся по кругу. Сделать «главной дорогой» все круговые перекрестки в России предлагается так, как это принято в Европе. Сейчас главенство кругового движения в каждом случае устанавливается индивидуально, путем развешивания на въездах знаков «Уступи дорогу». Поскольку менять ПДД — исключительная прерогатива правительства, этой редактуры Правил остается ждать недолго.

Одновременно, на этот раз всерьез, в чиновничьей среде начались обсуждения идеи официально разрешить мотоциклистам ездить по междурядью. Они и так это делают массово и ежедневно, не только протискиваясь сквозь пробки, но и прошивая быстро идущий поток машин на сверхзвуковых скоростях. При нынешних ценах на мототехнику, байки стремительно превращаются в некий элитный транспорт. Похоже, российская «элита» вознамерилась подправить ПДД под свои нужды, чтобы перевалить вину за аварии в междурядье с больной головы на здоровую — с мотобратанов на водителей машин.

Чуть ранее ГИБДД предложила свои изменения в Правила, касающиеся перевозки детей в машинах. Вкратце все сводится к разрешению сажать мылышей старше семи лет на задние сиденье без обязательного применения специальных удерживающих устройств.