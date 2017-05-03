Что нового в законах ждет водителей в 2017 году

МК
В течении 2017 года правительство и законодатели намерены в очередной раз заставить автовладельцев «жить по-новому». Пока все их инициативы находятся в состоянии «обсуждаются», но судя по всему, все они в конце концов войдут в нашу автомобильную жизнь.
Максим Строкер

Одна из самых свежих инициатив — «прописка» в ПДД безусловного приоритета для машин, двигающихся по кругу. Сделать «главной дорогой» все круговые перекрестки в России предлагается так, как это принято в Европе. Сейчас главенство кругового движения в каждом случае устанавливается индивидуально, путем развешивания на въездах знаков «Уступи дорогу». Поскольку менять ПДД — исключительная прерогатива правительства, этой редактуры Правил остается ждать недолго.

Одновременно, на этот раз всерьез, в чиновничьей среде начались обсуждения идеи официально разрешить мотоциклистам ездить по междурядью. Они и так это делают массово и ежедневно, не только протискиваясь сквозь пробки, но и прошивая быстро идущий поток машин на сверхзвуковых скоростях. При нынешних ценах на мототехнику, байки стремительно превращаются в некий элитный транспорт. Похоже, российская «элита» вознамерилась подправить ПДД под свои нужды, чтобы перевалить вину за аварии в междурядье с больной головы на здоровую — с мотобратанов на водителей машин.

Чуть ранее ГИБДД предложила свои изменения в Правила, касающиеся перевозки детей в машинах. Вкратце все сводится к разрешению сажать мылышей старше семи лет на задние сиденье без обязательного применения специальных удерживающих устройств.

MK

Много шума наделал законопроект, упорно продавливаемый Минтрансом, о введении платного въезда в населенные пункты. Вернее, о наделении местечковых властей правом организовывать его там, где им вздумается. Законопроект, несмотря на многочисленные отрицательные отзывы не только экспертов и общественников, но даже юристов Главного правового управления при Президенте, был принят Госдумой в первом чтении и активно готовится ко второму.

Стоит также упомянуть балльную систему наказания для водителей, которую очень хочет возродить ГИБДД. Ее, как уже неоднократно писал портал «АвтоВзгляд», в свое время ликвидировали как рассадник коррупции. И вот опять. Полиция хочет ввести следующий порядок: после четвертого за год нарушения ПДД водитель лишится «прав» и получает штраф в размере 30 000 рублей. Между тем, учитывая обилие камер фото- видеофиксаций на наших дорогах, практически каждый автовладелец получает в год от шести до двенадцати «писем счастья». То есть счет «лишенцев», если гаишная идея все-таки будет принято, пойдет на десятки миллионов человек ежегодно, а наши дороги опустеют.

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Еще одна новация в КоАП, в которой также фигурирует цифра 30 000 рублей, касается пьяных водителей. Минюст предлагает отправлять в обязательном порядке машину каждого попавшегося на пьянке за рулем на штрафстоянку. И выдавать ее обратно только после того, как за нее будет внесен 30-тысячный залог.

На фоне вышеуказанных сумм, новые размеры штрафа за неправильную тонировку машины выглядят как детский лепет. Депутат Вячеслав Лысаков предлагает увеличить его с нынешних 500 рублей до 1500 рублей, а в случае повторного нарушения в течение года — до 5 000 рублей.

После того как в ПДД внесли понятие «опасное вождение», появление штрафа за подобное деяние — лишь вопрос времени. МВД предлагает наказывать водителей, замеченных в таком поведении на дороге, штрафом в 5000 рублей. Правда, пока непонятно как и кто будет фиксировать это нарушение. Поскольку при желании любой гаишник может выписать протокол любому перестроившемуся в пробке водителю.

штрафы, лишение прав, ПДД, госдума, КоАП, ГИБДД
7 мая 2017
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