Что делать, если не успел поставить зимнюю резину до снега

MK
Для многих автовладельцев зима, не смотря на изобилие сайтов с достоверными прогнозами погоды в интернете и постоянные апокалиптические предсказания метеорологов в СМИ, наступает совершенно неожиданно. Как быть если снег уже лег, а за зимней резиной еще только предстоит ехать в гараж?
Максим Строкер

Как быть, если снег и лед уже лежат на асфальте, а со сменой резины мы опоздали? А если учесть, что многие автовладельцы хранят зимнюю резину где-нибудь на даче или в гараже, то рискованный маршрут до шиномонтажной мастерской может удлиниться в разы. Не вызывать же, в самом деле эвакуатор! Подобная идея забавна уже хотя бы потому, что автоэвакуаторы круглый год ездят на одной и той же резине — дубовой всесезонке и в ус не дуют. Главное для безопасности на зимней дороге — соблюдение «постельного» скоростного режима. То двигаться «медленно и печально», в правом ряду, с гигантским интервалом до впереди идущей машины. Дело в том, что при отрицательной температуре за бортом ваша замечательная летняя резина превращается, фактически, в некую разновидность пластмассы.

Для наглядности рекомендуем представлять в подобной ситуации, что вы едете на машине, к которой вместо колес — лыжи. Которые и в повороте могут поехать не в нужную сторону, а прямо, и на прямой тормозят крайне неохотно. Все бы ничего, с этим как-то тоже можно жить, кабы не противное обстоятельство: вокруг вас в потоке едет куча машин на зимней резине. Которые, как минимум, тормозят с гораздо большей эффективностью, нежели ваша. В такой ситуации «догнать» корму не особо резко замедляющегося впереди идущего транспорта — плевое дело. Поэтому и нужен огромный (по летним меркам) запас пространства от вашего капота до багажника ближайшей машины.

Но это еще не все, что касается торможения по прямой «на лете» зимой. Наши «лыжи» могут выкинуть особо циничный фортель, особенно если в момент торможения под колесами окажется разнородное покрытие — например слякоть справа и более-менее чистый асфальт слева. При резком торможении на летней резине, никакая ЕСП и АБС не убережет машину от «вальсирования» на дороге. Поэтому нужно еще и за боковым интервалом следить — чтобы в случае подобного развития событий попытаться нивелировать занос работой руля и «газа». Заговорив о «руле и газе», нельзя не напомнить, что особенно на резине не по сезону опасно производить резкие движения рулем, «газом» и тормозом.

Это относится к машинам с любым типом привода. Зимой опасно не только превышение разумной для текущих условий скорости, но и небольшие рывки, на которые летом внимания не обращаешь. Чуть более резкое движение руля при объезде какой-нибудь неровности, судорожное нажатие на педаль газа, от которого одно из ведущих колес на долю секунды забуксует, потеряв сцепление с дорогой, клевок «морды» при резком нажатии на тормоз — и вот уже багажник поехал обгонять капот…

Владельцам кроссоверов стоит помнить, что присказка про «полный привод лучше держит дорогу» в ситуации с летними колесами зимой — не про них. На скользком покрытии он лишь помогает разгоняться с меньшими пробуксовками, а тормозит и управляется полноприводная машина в подобных условиях как и авто с приводом на единственную ось — то есть как корова на льду.

колеса, летние шины, шины, зимние шины
23 октября 2017
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