Что делать, если не успел поставить зимнюю резину до снега

Как быть, если снег и лед уже лежат на асфальте, а со сменой резины мы опоздали? А если учесть, что многие автовладельцы хранят зимнюю резину где-нибудь на даче или в гараже, то рискованный маршрут до шиномонтажной мастерской может удлиниться в разы. Не вызывать же, в самом деле эвакуатор! Подобная идея забавна уже хотя бы потому, что автоэвакуаторы круглый год ездят на одной и той же резине — дубовой всесезонке и в ус не дуют. Главное для безопасности на зимней дороге — соблюдение «постельного» скоростного режима. То двигаться «медленно и печально», в правом ряду, с гигантским интервалом до впереди идущей машины. Дело в том, что при отрицательной температуре за бортом ваша замечательная летняя резина превращается, фактически, в некую разновидность пластмассы.

Для наглядности рекомендуем представлять в подобной ситуации, что вы едете на машине, к которой вместо колес — лыжи. Которые и в повороте могут поехать не в нужную сторону, а прямо, и на прямой тормозят крайне неохотно. Все бы ничего, с этим как-то тоже можно жить, кабы не противное обстоятельство: вокруг вас в потоке едет куча машин на зимней резине. Которые, как минимум, тормозят с гораздо большей эффективностью, нежели ваша. В такой ситуации «догнать» корму не особо резко замедляющегося впереди идущего транспорта — плевое дело. Поэтому и нужен огромный (по летним меркам) запас пространства от вашего капота до багажника ближайшей машины.