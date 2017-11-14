Почему машину надо мыть даже осенью в слякоть

Слякотная погода с дождем и мокрым снегом, предшествующая обычно наступлению устойчивых морозов, отбивает у автовладельцев охоту к мытью своих машин. Это — ошибка, которая может аукнуться при наступлении морозов.
Максим Строкер

С неба сыпет то ли мокрый снег, то ли снежный дождь. Машина из-за этого «по уши» в грязи, а поскольку осадкам конца-края не видно, то какой смысл ее мыть — все равно опять запачкается. Подобная логика более чем применима в теплое время года: толстый слой грязи со временем сам отвалится, а тонкий дождиком смоет. Но одно дело — разгар лета и совсем иное — когда вот-вот ударят морозы. Когда это произойдет, грязные наносы на кузове немедленно замерзнут, образовав «красивые» текстуры. И придется автовладельцу волей-неволей отправляться на автомойку для их удаления. А мойка машины в мороз — процедура для кузова и его лакокрасочного покрытия далеко не самая полезная.

Во-первых, каждый раз, когда на заледеневший металл машины обрушивается струя теплой воды, ЛКП приходится выдерживать резкий температурный скачок. При этом в нем мгновенно возникают сильные внутренние напряжения из-за неравномерности прогрева разных участков кузова и слоев краски на нем. Результатом «зимних» помывок авто может стать появление глубоких микротрещин в ЛКП, а затем и очагов ржавчины в этих местах. Про примерзшие после мойки дверные ручки, уплотнители и лючки бензобаков подробно упоминать не станем: будем считать, что все автомойки у нас поголовно укомплектованы ответственным персоналом, который в обязательном порядке сушит сжатым воздухом влагу в таких местах — чтобы ничего там не примерзло.

Другими словами, чтобы без проблем перейти границу осень/зима нужно, в идеале, помыть машину перед самыми морозами — даже если идет дождь. Еще один резон мыть машину в преддверии холодов, даже когда на улице слякоть и дождь — необходимость специальной обработки кузова перед наступлением зимы. Подобные мероприятия, конечно, «на любителя», но для лакокрасочного покрытия кузова машины, безусловно, полезны. Даже если речь идет об обычной полировке. Ведь когда начнется зима, коммунальщики станут бороться со снегом старинным отечественным способом — от души сыпать на дороги соль.

К кузову, недавно покрытому даже простенькой полиролью, эта дрянь, во-первых, меньше липнет, а во-вторых, ей сложнее добраться до микротрещин в краске, по которым агрессивные вещества словно по каналам могут добраться непосредственно до металла. Но если уж вы решились «разориться» не только на мойку машины, то имеет смысл одновременно покрыть ее кузов не простой полиролью, а каким-нибудь специализированным составом, отталкивающим воду и грязь. С ним машина сможет остаться более-менее чистой от слякоти до наступления морозов, ей будет нипочем возможный «ледяной дождь», а агрессивные реагенты будут отлетать от кузова также, как любая другая грязь.

ремонт
14 ноября 2017
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