Почему машину надо мыть даже осенью в слякоть

С неба сыпет то ли мокрый снег, то ли снежный дождь. Машина из-за этого «по уши» в грязи, а поскольку осадкам конца-края не видно, то какой смысл ее мыть — все равно опять запачкается. Подобная логика более чем применима в теплое время года: толстый слой грязи со временем сам отвалится, а тонкий дождиком смоет. Но одно дело — разгар лета и совсем иное — когда вот-вот ударят морозы. Когда это произойдет, грязные наносы на кузове немедленно замерзнут, образовав «красивые» текстуры. И придется автовладельцу волей-неволей отправляться на автомойку для их удаления. А мойка машины в мороз — процедура для кузова и его лакокрасочного покрытия далеко не самая полезная.

Во-первых, каждый раз, когда на заледеневший металл машины обрушивается струя теплой воды, ЛКП приходится выдерживать резкий температурный скачок. При этом в нем мгновенно возникают сильные внутренние напряжения из-за неравномерности прогрева разных участков кузова и слоев краски на нем. Результатом «зимних» помывок авто может стать появление глубоких микротрещин в ЛКП, а затем и очагов ржавчины в этих местах. Про примерзшие после мойки дверные ручки, уплотнители и лючки бензобаков подробно упоминать не станем: будем считать, что все автомойки у нас поголовно укомплектованы ответственным персоналом, который в обязательном порядке сушит сжатым воздухом влагу в таких местах — чтобы ничего там не примерзло.