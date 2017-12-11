Как быстро справиться с последствиями ледяного дождя

Обнаружив в один прекрасный день свое авто, покрытое льдом, главное — не решать проблему силой. Результатом «лобового штурма» салона могут стать оторванные уплотнители двери, а в особо «умелых» руках еще и поломанные дверные ручки. Нужно помнить, что главное для нас — попасть в салон и завести авто. А для этого, в принципе, подойдет любая дверь машины, не только водительская. Поэтому для начала оцениваем масштабы бедствия у каждой двери и начинаем «штурм» той из них, где льда меньше. Сначала открытой ладонью с силой обстукиваем всю дверь по периметру. Тем самым мы пытаемся расколоть лед в районе двери и раскрошить его кристаллы, сковавшие резиновые уплотнители.

Однако частенько такого стука бывает недостаточно, особенно когда мокрый снег смерзается еще и в зазоре между дверью и кузовом. Причем так, что физически не получается распахнуть дверь даже при освобожденных резиновых уплотнителях. В этом случае придется вооружиться каким-нибудь узким, плоским, твердым пластмассовым предметом — чтобы аккуратно расколоть и выковырять лед из зазоров. При этом использовать металлические инструменты нельзя, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие. Если не получается открыть выбранную дверь, аналогичные манипуляции следует провести с остальными дверями. В конце концов какая-то из них обязательно пустит вас внутрь салона. Пробираемся на водительское место и заводим машину. Качественный прогрев приведет к таянию воды по всей поверхности кузова.