Как быстро справиться с последствиями ледяного дождя

В Центральной России наступил сезон «ледяных дождей» — время, когда вероятность обнаружить поутру машину, полностью покрытую застывшими потеками снегодождя, особенно велика. Как бороться с подобной неприятностью?
Максим Строкер

Обнаружив в один прекрасный день свое авто, покрытое льдом, главное — не решать проблему силой. Результатом «лобового штурма» салона могут стать оторванные уплотнители двери, а в особо «умелых» руках еще и поломанные дверные ручки. Нужно помнить, что главное для нас — попасть в салон и завести авто. А для этого, в принципе, подойдет любая дверь машины, не только водительская. Поэтому для начала оцениваем масштабы бедствия у каждой двери и начинаем «штурм» той из них, где льда меньше. Сначала открытой ладонью с силой обстукиваем всю дверь по периметру. Тем самым мы пытаемся расколоть лед в районе двери и раскрошить его кристаллы, сковавшие резиновые уплотнители.

Однако частенько такого стука бывает недостаточно, особенно когда мокрый снег смерзается еще и в зазоре между дверью и кузовом. Причем так, что физически не получается распахнуть дверь даже при освобожденных резиновых уплотнителях. В этом случае придется вооружиться каким-нибудь узким, плоским, твердым пластмассовым предметом — чтобы аккуратно расколоть и выковырять лед из зазоров. При этом использовать металлические инструменты нельзя, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие. Если не получается открыть выбранную дверь, аналогичные манипуляции следует провести с остальными дверями. В конце концов какая-то из них обязательно пустит вас внутрь салона. Пробираемся на водительское место и заводим машину. Качественный прогрев приведет к таянию воды по всей поверхности кузова.

Следует отдельно остановиться на машинах в кузове седан. У них хоть и редко, но иногда все же примерзает крышка багажника. Если с ее уплотнителями все в порядке, и между ними не проникла вода, то последствия ледяного дождя ликвидируются просто. Манипуляции в этом случае сводятся к аккуратному обкалыванию льда по периметру крышки, что можно сделать даже пластиковой ручкой снежной щетки-сметки. Затем багажник обычно открывается. Хуже, если лед блокировал замок, или потерял подвижность пластиковый штырек механизма дистанционного открывания крышки.

В замок можно напшикать размораживателя и он, скорее всего, заработает. Но если замерз пластиковый «палец»-блокиратор, придется сложить спинки задних сидений. Благодаря этому теплый воздух от «печки» попадет и в багажник. Или заехать на несколько часов в теплую парковку ближайшего торгового центра, чтобы механизм оттаял.

Бывает, что после ледяного дождя замерзают даже тормозные колодки. Физической силой тут не поможешь — можно повредить и колесный диск, и узлы тормозной системы, и подвеску. Придется использовать иную форму энергии — тепловую. Чайник с кипятком нам поможет. Проливаем горячей водой проблемное колесо и быстренько стартуем — чтобы не успело замерзнуть вновь. Полезно тут же, насколько позволяют дорожные условия, несколько раз энергично затормозить — разогревшиеся от трения колодки просушат весь узел.

ремонт
11 декабря 2017
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