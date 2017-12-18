Почему у седанов нет заднего дворника

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Многие владельцы седанов периодически жалуются, что во время сильного дождя или снегопада функции обогрева заднего стекла явно недостаточно для восстановления нормальной обзорности. В связи с этим возникает закономерный вопрос: почему дворник с тыльной стороны остается привилегией исключительно хетчбэков, универсалов и кроссоверов?
Иван Флягин

В истории мирового автопрома предостаточно примеров, когда на заднее стекло седана устанавливался стеклоочиститель. Чаще всего такое встречалось на внутреннем рынке Японии, но седан Mitsubishi Galant восьмого поколения с дополнительным дворником, например, был доступен и в Европе. Из популярных машин с подобной опцией можно вспомнить Ford Orion и Ford Escort, выпускавшиеся в 1980—1990-х годах.

На современных же седанах, продающихся на европейских рынках, заднего стелоочистителя вы не найдете. Такие модели Skoda, как Rapid, Octavia и Superb — совершенно не в счет. Да, они оборудованные задним дворником, однако это не седаны, поскьку по типу кузова классифицируются как лифтбэки. Их трудно отличить из-за характерного выступа в тыльной части. При этом в отличие от седанов, которые считаются трехобъемниками (моторный отсек + салон + багажник), лифтбэки остаются двухобъемниками, где багажное отделение является частью салона. Задняя дверь в таких машинах имеет большие размеры и открывается целиком вместе со стеклом, в отличие от крышки багажника у седанов.

Главной причиной отсутствия такой роскоши у седана принято считать аэродинамические особенности кузова, благодаря которым заднее стекло во время движения остается чистым даже в самую беспробудную слякоть. Это действительно справедливо, ведь если в таких условиях в хетчбэке, универсале или кроссовере не пользоваться задним дворником, стекло с тыльной стороны покроется толстым слоем грязи. Тогда возникает логичный вопрос: зачем такая привилегия лифтбэку, если его кузов аналогичен седану, а значит располагает такими же аэродинамическими свойствами? Ведь заднее стекло у него также остается чистым.

Конечно, дополнительный стеклоочиститель совсем не помешал бы и седанам, поскольку в сильный ливень на заднем стекле может скапливаться вода, а во время метели — снег. Это особенно актуально, если оно с низким углом наклона. Не исключено, что производители в этом случае ограничиваются только обогревом стекла из соображений дизайна, поскольку дворник в этом месте может испортить общий вид и нарушить гармонию в экстерьере. Красота требует жертв.

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18 декабря 2017
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