Почему у седанов нет заднего дворника

В истории мирового автопрома предостаточно примеров, когда на заднее стекло седана устанавливался стеклоочиститель. Чаще всего такое встречалось на внутреннем рынке Японии, но седан Mitsubishi Galant восьмого поколения с дополнительным дворником, например, был доступен и в Европе. Из популярных машин с подобной опцией можно вспомнить Ford Orion и Ford Escort, выпускавшиеся в 1980—1990-х годах.

На современных же седанах, продающихся на европейских рынках, заднего стелоочистителя вы не найдете. Такие модели Skoda, как Rapid, Octavia и Superb — совершенно не в счет. Да, они оборудованные задним дворником, однако это не седаны, поскьку по типу кузова классифицируются как лифтбэки. Их трудно отличить из-за характерного выступа в тыльной части. При этом в отличие от седанов, которые считаются трехобъемниками (моторный отсек + салон + багажник), лифтбэки остаются двухобъемниками, где багажное отделение является частью салона. Задняя дверь в таких машинах имеет большие размеры и открывается целиком вместе со стеклом, в отличие от крышки багажника у седанов.