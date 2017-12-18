Что опаснее зимой: недокачать или перекачать колеса?

В любое время года колеса должны быть накачаны до оптимального давления. Однако далеко не все автовладельцы обращают хоть какое-то внимание на состояние шин, если они не спущены чуть ли не «в ноль».
Максим Строкер

У любой машины есть заводская инструкция по эксплуатации, в которой каждый автопроизводитель четко указывает оптимальное давление в шинах своего детища. Отклонение давления в колесах от этого уровня может привести к тем или иным проблемам со всей машиной.

«Неправильным» давление в шинах может стать даже в случае, когда ты самолично проконтролировал его; когда резина менялась на шиномонтаже; когдаосенью меняли колеса, а работник мастерской накачал по 2 атмосферы в каждое колесо (в помещении было около 25°С). Пришла зима и температура за окном упала, скажем, до −20°С. Воздух, как и все тела при охлаждении, сжимается. И воздух в шинах тоже.

Перепад температур между 25 тепла и 20 мороза уменьшит давление в шине с изначальных 2 атмосфер до примерно 1,7. В процессе езды воздух в покрышке, конечно, немного нагревается и слегка компенсирует падение давления. Но только слегка. На недокаченных колесах даже летом любая машина ведет себя так, словно едет по студню. Гораздо хуже слушается руля, норовит выехать наружу поворота, не держит траекторию даже на прямой.

Тормозной путь у машины не подспущенных колесах увеличивается на несколько метров. А теперь добавим к этому безобразию такие неизменно зимние атрибуты как слякоть на асфальте, свежевыпавший снег или ледяной накат.

Езда на спущенных колесах в таком антураже превращается в настоящую рулетку (попадем/не попадем в ДТП) и держит водителя в постоянном напряжении во время поездки. Про повышенный износ покрышек из-за пониженного давления в ситуации, когда до ДТП — рукой подать и упоминать уже не нужно.

Но возможна и обратная ситуация, когда колеса перекачены. Так может произойти, например, когда водитель морозным утром выходит к машине, обнаруживает, что все ее колеса подсдулись по описанному выше сценарию теплового сжатия. Что сделает заботливый хозяин? Правильно — возьмет насос и накачает их до 2—2,2 атмосферы, как указано в руководстве по эксплуатации. А через неделю тридцатиградусные морозы улетучатся и наступит очередная оттепель — как это в последнее время частенько бывает в европейской части России. Воздух в колесах, как и все вокруг, при этом нагревается и поднимет давление гораздо выше требуемого — до 2,5 атмосфер и более. Когда машина начинает двигаться, то колеса нагреваются еще сильнее и давление в них подскакивает еще выше. Машина на перекачанных колесах едет — как козел по камням скачет. Ход становится крайне жестким, кузов и подвеску сотрясают мощные вибрации даже на казалось бы ровной дороге. А попадание в ямку, которую при нормально накачанных колесах водитель и не заметил бы, может привести даже к разрушению покрышки и диска.

В общем, ездить в таком режиме долго крайне дискомфортно и водитель волей-неволей бывает вынужден снизить давление до нормального. Таким образом, зимой недокачанные колеса заметно более опасны, нежели перекачанные.

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18 декабря 2017
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