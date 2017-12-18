Что опаснее зимой: недокачать или перекачать колеса?

У любой машины есть заводская инструкция по эксплуатации, в которой каждый автопроизводитель четко указывает оптимальное давление в шинах своего детища. Отклонение давления в колесах от этого уровня может привести к тем или иным проблемам со всей машиной.

«Неправильным» давление в шинах может стать даже в случае, когда ты самолично проконтролировал его; когда резина менялась на шиномонтаже; когдаосенью меняли колеса, а работник мастерской накачал по 2 атмосферы в каждое колесо (в помещении было около 25°С). Пришла зима и температура за окном упала, скажем, до −20°С. Воздух, как и все тела при охлаждении, сжимается. И воздух в шинах тоже.

Перепад температур между 25 тепла и 20 мороза уменьшит давление в шине с изначальных 2 атмосфер до примерно 1,7. В процессе езды воздух в покрышке, конечно, немного нагревается и слегка компенсирует падение давления. Но только слегка. На недокаченных колесах даже летом любая машина ведет себя так, словно едет по студню. Гораздо хуже слушается руля, норовит выехать наружу поворота, не держит траекторию даже на прямой.

Тормозной путь у машины не подспущенных колесах увеличивается на несколько метров. А теперь добавим к этому безобразию такие неизменно зимние атрибуты как слякоть на асфальте, свежевыпавший снег или ледяной накат.