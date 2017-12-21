Автотюнинг: когда лучше использовать светодиодные лампы в фарах головного света

Но для начала небольшой экскурс в историю вопроса, необходимый для того, чтобы понять, почему любителям тюнинга надо быть осторожными с подобной светотехникой даже не смотря на то, что светодиодные излучающие элементы за за последние годы прочно обосновались в перечне электротехнических деталей, используемых в штатном бортовом оборудовании автомобилей. Правда, те светоизлучающие элементы, которые сегодня можно видеть на прилавках автомагазинов, в основной своей массе позиционируется как дополнительное оборудование.

Дело в том, что настоящее время масштабный выпуск твердотельных или, как их еще называют, излучающих элементов (LED-чипов ) для автомобильных фар головного свет достаточно ограничен. Такие источники света для штатной комплектации серийно производят лишь для относительно свежих или перспективных модификаций иномарок, и то лишь для машин премиум-сегмента или концепт-каров.

Обусловлено это тем, что автоконцерны предъявляют жесткие требования к данному типу комплектующих. В числе таких требований — миниатюрность LED-чипа (по длине он должен быть сопоставимым со спиралью галогенки), а также серьезные ограничения по общим массогабаритным показателям, что пока является своеобразным камнем преткновения для твердотельных источников света.