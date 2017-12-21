Автотюнинг: когда лучше использовать светодиодные лампы в фарах головного света

Фото avtovzglyad.ru
Возможность тюнингового применения светодиодных ламп в автомобильной головной светотехнике существует уже сейчас. На рынке можно найти десятки моделей светодиодных ламп с такими ходовыми спецификациями, как Н1, Н4, Н7 и Н11. Однако при всем разнообразии LED-модификаций, далеко не все они пригодны для замены штатных световых приборов. Если говорить точнее, то многие «диодные» комплекты ламп нельзя просто так установить на машину, не выполнив предварительно ряд дополнительных слесарных или электротехнических работ. Почему, разобрались эксперты порталов «АвтоВзгляд» и «АвтоПарад».
Михаил Ростарчук

Но для начала небольшой экскурс в историю вопроса, необходимый для того, чтобы понять, почему любителям тюнинга надо быть осторожными с подобной светотехникой даже не смотря на то, что светодиодные излучающие элементы за за последние годы прочно обосновались в перечне электротехнических деталей, используемых в штатном бортовом оборудовании автомобилей. Правда, те светоизлучающие элементы, которые сегодня можно видеть на прилавках автомагазинов, в основной своей массе позиционируется как дополнительное оборудование.

Дело в том, что настоящее время масштабный выпуск твердотельных или, как их еще называют, излучающих элементов (LED-чипов ) для автомобильных фар головного свет достаточно ограничен. Такие источники света для штатной комплектации серийно производят лишь для относительно свежих или перспективных модификаций иномарок, и то лишь для машин премиум-сегмента или концепт-каров.

Обусловлено это тем, что автоконцерны предъявляют жесткие требования к данному типу комплектующих. В числе таких требований — миниатюрность LED-чипа (по длине он должен быть сопоставимым со спиралью галогенки), а также серьезные ограничения по общим массогабаритным показателям, что пока является своеобразным камнем преткновения для твердотельных источников света.

На рынке сегодня представлены разнообразные модификации светодиодных ламп головного света.

Интрига в том, что одним из побочных эффектов яркого свечения любой диодной матрицы является выделение тепла, которое надо как-то отводить из ограниченного пространства автомобильной фары. Именно поэтому все современные светодиодные лампы, предназначенные для установки в головных «плафонах», оснащаются радиаторами, рассеивающими тепло. А добавление к лампе радиатора, естественно, увеличивает ее вес и габариты.

Поэтому производители светодиодного автомобильного освещения сегодня активно работают над тем, чтобы уменьшить влияние побочного теплового эффекта и добиться уменьшения общих габаритов твердотельных ламп головного света. В будущем это даст возможность массового использования таких приборов в автомобилях, тем более, что по надежности и своему рабочему ресурсу светодиоды значительно опережают не только галогеновые, но и ксеноновые аналоги.

Сравнение габаритов светодиодной лампы старого поколения (слева) с ее «галогеновым» аналогом (справа). В качестве примера использована спецификация Н7.

Утверждаем это не голословно, а на основании личного опыта. В качестве примера можно привести редакционный Hyundai Santa Fe первого поколения, на котором штатно установлены галогенки Н4. Годом раньше наша попытка заменить их на светодиодные аналоги оказалась безуспешной. Причина — конструктивные особенности этой машины. У нее задняя часть левой блок-фары (вернее, ее пластиковый защитный колпак) практически вплотную примыкает к аккумулятору. И просто так установить в ней LED-лампу с громоздким радиатором невозможно физически, даже если заранее проделать отверстие в защитном колпаке. Нужно сдвигать батарею, модернизировать кронштейн, а это, увы, дополнительные затраты времени и денег…

Впрочем, мы не отказались от идеи модифицировать головной свет на своей машине. В том числе и потому, что на рынке была недавно представлена серия G7 светодиодных ламп марки Sho-me, имеющая ряд принципиально новых конструктивных особенностей, выгодно отличающих их от многочисленных аналогов. Именно поэтому, когда наши партнеры из одного столичного тюнинг-центра, выполняя апгрейд фар ВАЗ-2110, получили комплект светодиодных ламп G7, эксперты «АвтоВзгляда» решили использовать эту возможность для предметного изучения новинок. Сказано — сделано! Теперь, уже после более детального знакомства с ними наши эксперты могут однозначно сказать, что эти световые приборы от Sho-me являются по-своему уникальными.

Светодиодные лампы нового поколения серии G7 от Sho-me.

Итак, что же представляют из себя светодиодные лампы головного света серии G7? Пожалуй, наиболее заметной конструктивной особенностью этих изделий, видимых даже невооруженным глазом, является модуль отвода тепла, схема которого реализована более чем оригинально. Как видим, разработчики здесь полностью отказались от громоздкого радиатора. Его роль выполняют три мягкие (их особой анодированной меди) плетенные пластины, лучами расходящиеся от цоколя. Такое исполнение теплообменника имеет бесспорное преимущество в сравнении с обычными радиаторами, массивные ребра которых, как известно, всегда «выпячены» в сторону моторного отсека.

Тепловые радиаторные пластины новых светодиодных ламп можно легко изгибать и размещать внутри горловины блок-фары,

В отличие от них, «тепловые» пластины ламп G7 при монтаже можно легко выгибать в сторону самой блок-фары и размещать внутри ее горловины, причем вместе с проводами и адаптером, входящем в комплект. Согласитесь, очень эффектное решение, поскольку никаких доработок с электропроводкой и элементами фары делать уже не нужно. Сама процедура замены ламп, как мы смогли удостовериться лично, проста до банальности: вынул из гнезда галогенку, поставил вместо нее LED-лампу G7 с переходником и заранее изогнутыми пластинами, соединил провода, навинтил защитный колпак, и все — включай свет!..

Сопоставление световых пятен, создаваемой фарой с разными лампами. Со светодиодной лампой пятно получается более ярким.

Рассказывая о монтаже ламп G7, нельзя не отметить такой важный момент, как подключение к бортовой сети. Для начала напомним, что в комплектах большинства современных автомобильных «светодиодок» имеются специальные адаптеры-стабилизаторы напряжения, что важно для обеспечения требуемых электрических параметров. Отметим, что лампой G7 адаптер стыкуется при помощи разъема, обеспечивающего соединение повышенной влагостойкости, так сказать, для пущей надежности. При этом адаптер имеет и свою, скрытую в электронной начинке, изюминку — при подключении к бортовой сети он «прощает» установщику ошибки в определении полярности. Проще говоря, он сам автоматически стыкует «плюс» лампы с «плюсом» сети и «минус» с «минусом» соответственно. Таким образом, замену штатных галогенок на «светодиодки» серии G7 автовладелец может спокойно делать без измерительного прибора.

Сравнение освещенности в контрольных точках светового пятна.

Отдельная тема — конструкция излучающих элементов, которые во многом определяют светотехнические показатели головных фар. Так вот, выяснилось — эти модули в новинках изготовлены по самому высшему разряду. Если конкретнее, то лампах G7 применены LED-чипы Luxeon ZES, созданные в лабораториях всемирно известного концерна Philips. Это едва ли не самые миниатюрные светодиодные матрицы, отличающиеся, к тому же, высоким КПД. Они создают насыщенный яркий свет при весьма низком энергопотреблении, что является еще одним очевидным плюсом этих приборов. В этом мы могли лишний раз убедиться в ходе сопоставления световых и электрических характеристик фары ВАЗ-2110, оснащенной как обычной галогенкой Н1, так и лампой G7.

Сравнительная таблица.

В процессе этого сравнительного блиц-исследования эксперты АвтоВзгляда оценивали потребляемый ток, особенности светового пятна фары, проецируемого на стену, а также уровень освещенности в контрольных точках. Завершающим этапом тестирования стало измерение светового потока, создаваемого разными излучателями, для чего задействовался специальный прибор профессионального уровня. Результаты сопоставления измеренных параметров отражены в сводной таблице, которую и предлагаем вашему вниманию. Из этих данных следует, что светодиодные лампы G7 почти в четыре раза превосходят обычные галогенки по энергопотреблению и более чем вдвое по мощности светового потока.

Достигнутый при этом уровень освещенности фары ВАЗ-2110, замеренный контрольных точках светового пятна, почти в три раза превышает аналогичный показатель, зафиксированный при использовании галогенной лампы. Одним словом, эффективность светодиодных излучателей налицо. Полагаем, что какие-либо иные комментарии к столь впечатляющим результатам работы ламп Sho-me G7 будут излишними…

новинки рынка, безопасность дорожного движения, автосервис, технология, ремонт, техническое обслуживание
21 декабря 2017
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