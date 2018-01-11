Как узнать уровень топлива при сломанном датчике

При настоятельной необходимости особо находчивые завсегдатаи автомобильных форумов заботливо советуют взвешивать автомобиль. Зная, какова его масса с полным баком, можно легко вычислить уровень горючего по разнице в весе. Надо лишь учитесть плотность бензина 0,750 кг/м3 и делить на эту цифру полученный результат. Еще более простой, но не менее веселый вариант: пригласить побольше друзей, чтобы хорошенько раскачать машину, и по звуку всплесков жидкости в баке определить ее приблизительный уровень. Чем громче бульканье, тем меньше горючего.

Некоторые продвинутые автолюбители умудряются использовать еще один авангардный способ — определить количество топлива по звуку работающего бензонасоса. Если он жужжит громче обычного, то бак якобы пустой.

А если без шуток, то самый разумный метод известен всем опытным водителям — нужно лишь учитывать реальный расход топлива и количество пройденных сотен километров.