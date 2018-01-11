Как узнать уровень топлива при сломанном датчике

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Выход из строя топливного индикатора — неисправность вроде бы мелкая, но крайне неприятная. Автомобиль хоть и на ходу, но грозится потерять сознание в любой точке маршрута, так как расчеты и интуиция водителя зачастую его подводят. Существуют ли какие-то способы уточнить уровень горючего?
Иван Флягин

При настоятельной необходимости особо находчивые завсегдатаи автомобильных форумов заботливо советуют взвешивать автомобиль. Зная, какова его масса с полным баком, можно легко вычислить уровень горючего по разнице в весе. Надо лишь учитесть плотность бензина 0,750 кг/м3 и делить на эту цифру полученный результат. Еще более простой, но не менее веселый вариант: пригласить побольше друзей, чтобы хорошенько раскачать машину, и по звуку всплесков жидкости в баке определить ее приблизительный уровень. Чем громче бульканье, тем меньше горючего.

Некоторые продвинутые автолюбители умудряются использовать еще один авангардный способ — определить количество топлива по звуку работающего бензонасоса. Если он жужжит громче обычного, то бак якобы пустой.

А если без шуток, то самый разумный метод известен всем опытным водителям — нужно лишь учитывать реальный расход топлива и количество пройденных сотен километров.

Предварительно следует заправить машину под завязку и обнулить одометр, чтобы легче считать километраж. Если, к примеру, у машины аппетит в среднем составляет 10 л на 100 км, то, проехав триста верст, она израсходует приблизительно тридцать литров. Зная емкость бака автомобиля, можно легко контролировать уровень горючего. Хотя, отправляясь в дальний путь, все равно на всякий пожарный лучше запастись полной резервной канистрой.

Куда более цивилизованный способ — заехать к мастерам, которые измерят уровень топлива в баке с помощью электронного оборудования. Это опять шутка, потому что если уж вам довелось доехать до автосервиса, то разумнее просто устранить неисправность. Тем более, ремонт датчика горючего как правило большой проблемы не представляет.

Самая распространенная причина полного паралича индикатора — неисправная проводка. Чаще всего это случается в связи с отсутствием контакта в разъемах, поэтому опытным водителям иногда под силу самостоятельно решить проблему. Если же датчик жив, но его показания обманчивы, скорее всего это связано с поплавком. В любом случае, точный приговор вынесет специалист.

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11 января 2018
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