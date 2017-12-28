Чем опасна длительная стоянка машины зимой

panoramio.com
Зимой на стоянках во дворах городских многоэтажек многие машины превращаются в неподвижные сугробы. Их владельцы предпочитают не ездить зимой. Некоторые считают, что таким образом они сберегают ресурс своих авто. Так ли это на самом деле?
Максим Строкер

Попытка сбережения своей машины — не единственная причина, по которой автовладельцы надолго оставляют без движения личный транспорт. Многие, например, уезжают в теплые страны на все время новогодних каникул. Но в любом случае длительная стоянка на морозе может обернуться впоследствии целым «букетом» технических проблем. Пожалуй, самая неприятная из них касается двигателя. За время долгой стоянки моторное масло может практически полностью стечь в картер мотора, оставив без зашиты его поверхности трения. Из-за этого за время длительной стоянки кое-где на внутренних частях двигателя даже может начаться коррозия.

Про первый после стоянки пуск мотора фактически «на сухую» и сопряженные с этим негативные аспекты можно даже и не упоминать, это — само собой. Следующее уязвимое место (верней места) в машине — всевозможные резиновые и пластиковые уплотнители, шланги-патрубки и детали рычагов подвески. Во время длительного простоя им свойственно терять эластичность, трескаться лопаться. Решив завести машину после зимнего «криосна» можно, например, обнаружить, что из мотора потек антифриз — из-за треснувшего патрубка.

anekdotov.net

Либо «накрылся» сайлент-блок в подвеске, — при том, что машина с места не трогалась. Или еще чего приключилось. Еще одним узлом, страдающим от длительного простоя машины можно смело считать компрессор автомобильного кондиционера. За время долгой стоянки он также может лишиться смазки и во время первого пуска может выйти из строя. Долгая стоянка, особенно когда температура часто пересекает нулевую отметку, может привести к тому, что в бензобаке может сконденсироваться из воздуха изрядное количество влаги.

Впоследствии она может вывести из строя бензонасос, систему впрыска топлива или банально замерзнуть в топливопроводе, обездвижив тем самым машину. Вода может навредить и салону машины. Там она может скапливаться из-за того, что стоящая машина не проветривается. Из-за перепадов температуры на улице влаги салоне может оказаться столько, что в морозные периоды она будет образовывать изнутри на стеклах машины толстые ледяные «торосы». Благодаря ей отсыревает и может выйти из строя электропроводка, намокнуть сиденья, появиться тухлый запах гниения и т. п.

парковка, двигатель, моторное масло
28 декабря 2017
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