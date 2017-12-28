Чем опасна длительная стоянка машины зимой

Попытка сбережения своей машины — не единственная причина, по которой автовладельцы надолго оставляют без движения личный транспорт. Многие, например, уезжают в теплые страны на все время новогодних каникул. Но в любом случае длительная стоянка на морозе может обернуться впоследствии целым «букетом» технических проблем. Пожалуй, самая неприятная из них касается двигателя. За время долгой стоянки моторное масло может практически полностью стечь в картер мотора, оставив без зашиты его поверхности трения. Из-за этого за время длительной стоянки кое-где на внутренних частях двигателя даже может начаться коррозия.

Про первый после стоянки пуск мотора фактически «на сухую» и сопряженные с этим негативные аспекты можно даже и не упоминать, это — само собой. Следующее уязвимое место (верней места) в машине — всевозможные резиновые и пластиковые уплотнители, шланги-патрубки и детали рычагов подвески. Во время длительного простоя им свойственно терять эластичность, трескаться лопаться. Решив завести машину после зимнего «криосна» можно, например, обнаружить, что из мотора потек антифриз — из-за треснувшего патрубка.