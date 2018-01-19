Пять признаков, по которым от машины лучше срочно избавиться

Речь идет о некоторых звоночках от любимой «ласточки», которые обещают в обозримом будущем нанести сокрушимый удар по бюджету. Поэтому рано или поздно каждому автолюбителю приходится выбирать между привычкой и элементарной выгодой.

Одна из самых дорогостоящих восстановительных работ в автомобиле — капитальный ремонт двигателя, который может обойтись у некоторых моделей более, чем в полмиллиона рублей.

Первый намек на то, что машинка попросит о такой услуге — повышенный аппетит мотора к маслу, перерастающий в настоящий жор. В нормальном режиме силовой агрегат в среднем потребляет не более 300 граммов на 1000 километров пробега. При этом, естественно, следует учитывать, что показатель расхода зависит от типа двигателя. К тревожным симптомам можно отнести синий дым из выхлопной трубы, нагар на свечах, плавающие холостые обороты, повышенный расход горючего, снижение мощности мотора.