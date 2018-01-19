Пять признаков, по которым от машины лучше срочно избавиться

Фото www.wikimedia.org
Особо романтические натуры порой так прикипают к своему автомобилю, что готовы терпеть любые его капризы. Хотя честная машинка сама заранее неоднократно сигналит: «Нам нужно скорее расстаться!» А потом она вдруг выдает такие сюрпризы, что люди кусают локти, попадая на большие деньги…
Иван Флягин

Речь идет о некоторых звоночках от любимой «ласточки», которые обещают в обозримом будущем нанести сокрушимый удар по бюджету. Поэтому рано или поздно каждому автолюбителю приходится выбирать между привычкой и элементарной выгодой.

Одна из самых дорогостоящих восстановительных работ в автомобиле — капитальный ремонт двигателя, который может обойтись у некоторых моделей более, чем в полмиллиона рублей.

Первый намек на то, что машинка попросит о такой услуге — повышенный аппетит мотора к маслу, перерастающий в настоящий жор. В нормальном режиме силовой агрегат в среднем потребляет не более 300 граммов на 1000 километров пробега. При этом, естественно, следует учитывать, что показатель расхода зависит от типа двигателя. К тревожным симптомам можно отнести синий дым из выхлопной трубы, нагар на свечах, плавающие холостые обороты, повышенный расход горючего, снижение мощности мотора.

Следующий «подарок» — выход из строя трансмиссии, за ремонт которой можно выложить пару-тройку сотен тысяч рублей. АКП предупредит о такой опасности толчками при переключении передач, которые со временем становятся более заметными. На проблемы в коробке укажут потеки масла, недостаточное давление, перегрев, проблемы с переключением режимов, блокировка работы на определенной передаче. При наличии одного из перечисленных симптомов в моторе или коробке необходимо срочно обратиться к специалисту, который поставит диагноз.

Одна из самых дорогих деталей в машине — кузов, поэтому коррозию в любой его области можно расценивать как начало конца. Наиболее опасна ржавчина в зонах с ограниченной вентиляцией, где она прогрессирует из-за накопления влаги. Кроме того, поражение силовых разрезов обычно требует дорогостоящих кузовных работ.

К тому же ржавчина часто появляется в местах повреждений конструкции, полученных при ДТП, поэтому авария, где существенно пострадал кузов — явный повод сменить машину. Тем более, что зачастую после удара он теряет жесткость.

Последняя и едва ли не самая главная причина расстаться со своим автомобилем носит чисто субъективный характер — это возникшая к нему антипатия. Такое бывает, если машина часто просит дорогого ремонта, и вы не находите в ней верного друга и отзывчивого помощника.

ТО, ущерб, двигатель, авторынок, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, автосервис, продать машину, техническое обслуживание
19 января 2018
820

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы