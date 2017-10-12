Шины, «дворники», силикон: готовим автомобиль к зиме

Не пора ли переобуться?

И сегодня это требование распространяется практически на все регионы России. У нас, правда, водители часто затягивают со сменой покрышек: ждут, как говорится, до последнего, пока снег не выпадет… Итог — едва ли не в каждом регионе мы ежегодно отмечаем «День жестянщика».

Нередко бывает и такое, когда автовладельцы (особенно таксисты), что называется, до упора, эксплуатируют имеющийся у них комплект зимней резины, истирая протектор до «лысины». Между тем, специалисты не рекомендуют использовать зимние шины, у которых глубина канавок протектора составляет менее 3,2 мм. Поэтому данный показатель обязательно нужно проверять перед монтажом покрышек. Если он меньше нормы, желательно купить новые шины, благо сегодня их выбор практически неограничен. В нынешнем сезоне ряд новых моделей предлагают Continental, Michelin, Nokian Tyres, Pirelli, Bridgestone и другие известные производители.

Важен хороший обзор!

Еще один важный сезонный аспект безопасности — это обеспечение хорошей видимости и обзорности. Речь о идет о «дворниках». Специалисты рекомендуют менять их раз в год (осенью или весной). А что же выбрать, ведь ассортимент предлагаемых на рынке щеток более чем широк?