Шины, «дворники», силикон: готовим автомобиль к зиме

Говоря о зимней эксплуатации машины, мы не зря затронули аспект безопасности. Здесь в первую очередь стоит позаботиться о соответствующей сезонной автомобильной обувке. Помните основное правило: зимой на машине должна стоять зимняя резина, летом — летняя. Оно должно выполняться безоговорочно.
Не пора ли переобуться?
И сегодня это требование распространяется практически на все регионы России. У нас, правда, водители часто затягивают со сменой покрышек: ждут, как говорится, до последнего, пока снег не выпадет… Итог — едва ли не в каждом регионе мы ежегодно отмечаем «День жестянщика».
Нередко бывает и такое, когда автовладельцы (особенно таксисты), что называется, до упора, эксплуатируют имеющийся у них комплект зимней резины, истирая протектор до «лысины». Между тем, специалисты не рекомендуют использовать зимние шины, у которых глубина канавок протектора составляет менее 3,2 мм. Поэтому данный показатель обязательно нужно проверять перед монтажом покрышек. Если он меньше нормы, желательно купить новые шины, благо сегодня их выбор практически неограничен. В нынешнем сезоне ряд новых моделей предлагают Continental, Michelin, Nokian Tyres, Pirelli, Bridgestone и другие известные производители.
Важен хороший обзор!
Еще один важный сезонный аспект безопасности — это обеспечение хорошей видимости и обзорности. Речь о идет о «дворниках». Специалисты рекомендуют менять их раз в год (осенью или весной). А что же выбрать, ведь ассортимент предлагаемых на рынке щеток более чем широк?
Попробуем разобраться в этом на примере продукции японского бренда Denso, который предлагает три основных типа стеклоочистителей. Первый — это стандартные щетки традиционной конструкции, равномерный прижим полотна в которых осуществляется с помощью системы подвижных коромысел. Другой распространенный тип щеток — бескаркасные модели, в которых прижим осуществляет пружинящая стальная пластина. В числе достоинств «бескаркасников» — отсутствие коромысел (это предотвращает налипание мокрого снега), а также меньшая парусность, что особенно заметно при движении на больших скоростях.
Наконец, третий тип — это гибридные щетки.
Они сочетают в себе преимущества двух технологий: отменное качество очистки стекла, характерное для стандартных щеток и аэродинамические преимущества бескаркасных щеток. Важная особенность «гибридов» в том, что каркас интегрирован в рабочую поверхность щетки, поэтому у таких щеток лучше аэродинамика и более плотное прилегание к стеклу. Кроме того, наличие корпуса предотвращает попадание снега на прижимные элементы, что в итоге практически полностью исключает обмерзание их шарнирных соединений. Какая модификация из отмеченных стеклоочистителей предпочтительнее — вопрос риторический, его решение отдается на откуп самому автовладельцу.
Обработаем уплотнители
Зимой, которая у нас все чаще характеризуется резкими переходами от слякоти к сильным морозам, приходится регулярно использовать защитную автохимию. Одно из распространенных средств — силиконовая смазка. Ее применение предотвращает растрескивание пластиковых и резиновых элементов на морозе и придает им водоотталкивающие свойства. Благодаря этим качествам силиконовая смазка незаменима, например, при обработке резиновых уплотнителей дверей, особенно при посещении автомойки.
В продажу такая смазка обычно поступает в тубах и аэрозольных баллончиках. Но, как показал опыт применения «силикона» экспертами портала «АвтоВзгляд», для «резинок» удобнее всего флаконы с роликовым аппликатором, например, изделия, выпускаемые под брендом Astrohim. Они позволяют проводить локальную обработку уплотнителя, что полностью исключает возможность испачкать обивку салона. Еще одна особенность этого продукта — 100-процентный силикон, образующий устойчивую полимерную пленку, которая выдерживает несколько моек. Обработка таким «роликом» гарантированно избавит двери машины от примерзания, а уплотнители салона — от разрыва.
Проверим крепеж и заряд батареи
Как известно, у большинства автомобилей бортовой источник питания (АКБ) находится в моторном отсеке. Такое «местоположение» имеет не только свои эксплуатационные плюсы, но и минусы. На одном из таких отрицательных аспектов стоит остановиться подробнее, поскольку на практике многие автовладельцы часто не обращают на него внимание.
Речь идет о банальной вибрации, которая нередко провоцирует «самоотвинчивание» различных болтовых соединений (например, на клеммах силовых проводов или даже на крепежной планке, фиксирующей батарею в моторном отсеке). Конечным результатом таких дефектов могут стать преждевременный разряд аккумулятора, резкая коррозия силовых контактов, а при ослаблении планки — повреждение корпуса батареи. Поэтому при установке новой АКБ или ее плановом обслуживании обязательно следует удостовериться в надежной затяжке всех контактных и крепежных соединений. И, разумеется, не забываем подзарядить аккумулятор!..
Ликвидируем утечки тока
Не секрет, что многие современные автомобили имеют штатную защиту низа моторного отсека. Тем не менее, многие электронные узлы, находящиеся там, в значительной степени подвержены воздействию различных агрессивных сред: грязи, влаги и, что особенно неприятно, солевых растворов, которыми обильно поливают дороги зимой. Попадая на клеммы или электрические соединения, солевой раствор (и даже обычная влажная грязь) способствуют росту тока утечки и провоцируют развитие коррозии. Как избежать подобных неприятностей?
Спецы, хорошо знающие проблему, рекомендуют своевременно обрабатывать все доступные вашему взору контакты или разъемы защитными составами, тем более, что на рынке их сейчас предостаточно. Например, одна только немецкая фирма Liqui Moly поставляет к нам серию спреев (Electronic Spray), а также паст на основе особого технического вазелина. Среди этих продуктов есть, в частности, препараты для чистки и защиты электронных контактов, а также смазки для ухода за аккумуляторами. Создаваемые ими защитные покрытия обладают не только высокими антикоррозионными свойствами, но и крайне низкой электропроводностью, что практически сводит к нулю токи утечки.