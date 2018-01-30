Почему в снегопад ездить проще и безопасней

Многие водители считают, что в снегопад ездить крайне сложно, опасно и вообще не рекомендуется. Вдруг, не дай бог, чего! На самом деле это неправильная позиция. Да, в снегопад приходится ездить медленнее. Но зато безопаснее.
Евгений Банько

Снегопад, особенно сильный и затяжной, традиционно приравнивается к ужасному стихийному бедствию. Во время него всякие ответственные службы наперебой рекомендуют водителям не ездить на машинах, пугая тяжелыми погодными условиями. Понять их можно. Ведь чем меньше машин на дороге, тем коммунальщикам легче убирать снег. Но так ли опасен снегопад на самом деле для водителей, как его «малюют»? На самом деле все наоборот — в снегопад на дорогах гораздо безопаснее, чем когда светит теплое летнее солнышко и поют птички. И вот почему.

Во-первых, в снегопад, как ни крути, машин на дорогах и улицах становится меньше. Поскольку множество водителей на полном серьезе боится ездить, когда на дорогах присутствует снег! Хотя и никогда не признаются в этом. И потому предпочитают в такие периоды пересаживаться на общественный транспорт. И это хорошо для тех, кто все-таки выезжает на дорогу, не убоявшись осадков: меньше народа — больше кислорода, как говорится. Тем самым снижается вероятность того, что в тебя «воткнется» неуверенный в своих силах неопытный драйвер.

Фото: biztribune.co.kr

Второй фактор большей безопасности на дорогах в снегопад — резкое падение скоростей движения. Ведь не секрет, что как только на город обрушивается снежный циклон, его улицы парализуют заторы и пробки. Да, порой случаются и в таких условиях аварии. Но большинство из них — мелкие. Кто-то кому-то помял бампер при торможении на светофоре или «притерся» к соседу по потоку в повороте, не переборщив с газом или наоборот, слишком резко затормозив. Неприятно, да. Но люди то невредимы!

Чтобы получить ранение в ДТП, случившемся в пробке — это ж как постараться то нужно! Еще один фактор, реально повышающий безопасность движения во время снегопада — повышение осторожности большинства водителей и обострение их внимания. Причем, чем толще неубранный снежный покров под колесами машин — тем аккуратней и предупредительней по отношению друг к другу ведут себя водители. Причем, не только в городе, но и на загородной трассе. Поскольку у всех в голове доминирует мысль: «снег, машину таскает, главное — хоть как-то, но доехать». Поэтому даже лихачи стараются держать себя в руках и смирно плетутся «в общей массе». Поскольку одного лишь летнего умения давить на газ маловато, чтобы по-настоящему быстро и безопасно ездить по снегу.

ПДД, безопасность дорожного движения, авария, ДТП
30 января 2018
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