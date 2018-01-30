Почему в снегопад ездить проще и безопасней

Снегопад, особенно сильный и затяжной, традиционно приравнивается к ужасному стихийному бедствию. Во время него всякие ответственные службы наперебой рекомендуют водителям не ездить на машинах, пугая тяжелыми погодными условиями. Понять их можно. Ведь чем меньше машин на дороге, тем коммунальщикам легче убирать снег. Но так ли опасен снегопад на самом деле для водителей, как его «малюют»? На самом деле все наоборот — в снегопад на дорогах гораздо безопаснее, чем когда светит теплое летнее солнышко и поют птички. И вот почему.

Во-первых, в снегопад, как ни крути, машин на дорогах и улицах становится меньше. Поскольку множество водителей на полном серьезе боится ездить, когда на дорогах присутствует снег! Хотя и никогда не признаются в этом. И потому предпочитают в такие периоды пересаживаться на общественный транспорт. И это хорошо для тех, кто все-таки выезжает на дорогу, не убоявшись осадков: меньше народа — больше кислорода, как говорится. Тем самым снижается вероятность того, что в тебя «воткнется» неуверенный в своих силах неопытный драйвер.