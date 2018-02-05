Чем опасен лед на кузове

Использовать кухонный инструмент для колки льда, естественно, никому в голову не придет, зато скребок всегда у всех под рукой. Конечно, это самый быстрый способ решить проблему, но увы — не самый правильный. Рабочая часть такого инструмента обычно изготавливается либо из пластика, либо из резины, но даже если это самый мягкий синтетический материал, то на морозе он имеет свойство твердеть. Так что, активно орудуя скребком, вы можете испортить стекло, оставив на нем царапины и микротрещины. Со временем такие повреждения приводят к потере прочности стекла и ухудшению видимости.
Еще более уязвимо в этом отношении лакокрасочное покрытие, которое категорически нельзя очищать от льда или снега твердым приспособлением. В образующихся царапинах и микротрещинах на ЛКП неизбежно остается влага, которая разрушает краску еще сильнее, и они становятся очагами необратимой коррозии.