Чем опасен лед на кузове

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Лед достаточно неприятен для автомобиля не только когда он лежит под колесами, но и когда плотной коркой покрывает кузов автомобиля. Чтобы освободить машину из хрустального плена, не повредив стекол и лакокрасочного покрытия, понадобятся время и терпение.
Иван Флягин

Использовать кухонный инструмент для колки льда, естественно, никому в голову не придет, зато скребок всегда у всех под рукой. Конечно, это самый быстрый способ решить проблему, но увы — не самый правильный. Рабочая часть такого инструмента обычно изготавливается либо из пластика, либо из резины, но даже если это самый мягкий синтетический материал, то на морозе он имеет свойство твердеть. Так что, активно орудуя скребком, вы можете испортить стекло, оставив на нем царапины и микротрещины. Со временем такие повреждения приводят к потере прочности стекла и ухудшению видимости.

Еще более уязвимо в этом отношении лакокрасочное покрытие, которое категорически нельзя очищать от льда или снега твердым приспособлением. В образующихся царапинах и микротрещинах на ЛКП неизбежно остается влага, которая разрушает краску еще сильнее, и они становятся очагами необратимой коррозии.

Таким образом, сам по себе лед для машины не вреден, если его не счищать скребком или не растапливать горячей водой. Подобные попытки убрать лед наносят еще более непоправимый ущерб автомобилю. Перепад температур оказывает крайне разрушительное воздействие на ЛКП и стекло, повреждая их структуру и провоцируя появление все тех же микротрещин.

Имейте в виду, что даже щетка, с помощью которой вы убираете снег, может повредить покрытие и оставить на нем царапины. Поэтому выбирайте инструмент с мягкой щетиной. При чистке избегайте сильного давления на кузов и старайтесь смахивать только верхние слои снега. Помните — чем реже контакт с краской, тем она целей.

Самый правильный способ избавления из ледяного плена — хорошенько прогреть автомобиль, чтобы он оттаял сам. В такой ситуации пригодится функция обогрева лобового стекла и боковых зеркал, которая значительно сэкономит время. Кстати, при покупке автомобиля не стоит пренебрегать этой опцией, если она есть в списке дополнительного оборудования.

В противном случае придется запастись терпением и подождать, пока наледь оттает на стеклах и на кузове. Ведь на оживленной трассе налипший на автомобиль лед, как и спрессованный в результате перепадов температур снег, представляет собой серьезную опасность. Слетев на большой скорости, они могут повредить соседние машины и создать аварийную ситуацию.

безопасность дорожного движения, ремонт, техническое обслуживание, дорога
5 февраля 2018
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