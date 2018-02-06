Чем опасна езда за грузовиком

Несомненно, у такого способа передвижения есть и другие преимущества: например, водитель легковушки, «прилипшей» к корме большегруза в незнакомой местности, имеет возможность проскочить пост ГИБДД незамеченным. Кроме того, большинство дальнобойщиков, благодаря радиосвязи с коллегами, всегда в курсе всех попутных засад и знают, где следует заблаговременно сбросить скорость. Так что едешь себе спокойно вслед за «большим братом», никуда не торопишься, и ни о чем не думаешь.

И топлива, действительно, расходуется меньше, поскольку автомобиль на хвосте у фуры сталкивается с меньшим сопротивлением встречного воздушного потока, двигаясь в зоне разрежения. Утверждают, что экономия горючего достигает 40%. Но вот беда — для наибольшего эффекта придется приблизиться к заднему бамперу большегруза на минимальное расстояние, что идет вразрез с тредованиями ПДД о соблюдении безопасной дистанции. «Догнать» ведущего в таких условиях проще пареной репы, и стремление сэкономить может обернуться непредвиденными затратами.

Веских причин, почему не стоит дышать в спину дальнобойщику, достаточно много. Например, внушительные габариты фуры ограничивают обзорность спереди — вы не видите, куда едете, а это чревато серьезными проблемами.