Чем опасна езда за грузовиком

Фото www.ansa.it
Многие автолюбители, особенно начинающие, при движении по шоссе предпочитают пристраиваться в хвост к фурам. Самым распространенным аргументом в пользу такой манеры езды считается экономия топлива. Так ли все просто и однозначно, разобрался портал «АвтоВзгляд»…
Иван Флягин

Несомненно, у такого способа передвижения есть и другие преимущества: например, водитель легковушки, «прилипшей» к корме большегруза в незнакомой местности, имеет возможность проскочить пост ГИБДД незамеченным. Кроме того, большинство дальнобойщиков, благодаря радиосвязи с коллегами, всегда в курсе всех попутных засад и знают, где следует заблаговременно сбросить скорость. Так что едешь себе спокойно вслед за «большим братом», никуда не торопишься, и ни о чем не думаешь.

И топлива, действительно, расходуется меньше, поскольку автомобиль на хвосте у фуры сталкивается с меньшим сопротивлением встречного воздушного потока, двигаясь в зоне разрежения. Утверждают, что экономия горючего достигает 40%. Но вот беда — для наибольшего эффекта придется приблизиться к заднему бамперу большегруза на минимальное расстояние, что идет вразрез с тредованиями ПДД о соблюдении безопасной дистанции. «Догнать» ведущего в таких условиях проще пареной репы, и стремление сэкономить может обернуться непредвиденными затратами.

Веских причин, почему не стоит дышать в спину дальнобойщику, достаточно много. Например, внушительные габариты фуры ограничивают обзорность спереди — вы не видите, куда едете, а это чревато серьезными проблемами.

Не стоит забывать, что одно из главных условий безаварийной езды — адекватное прогнозирование развития дорожной ситуации. А следуя за фурой, вы можете вовремя не среагировать на внезапно появившуюся из-под грузовика яму или кочку. Еще страшней, если из-под днища большегруза «нарисуется» какой-нибудь крупный посторонний предмет. Ведь, как правило, дорожный просвет у такой машины гораздо больше, чем у средней легковушки. Водитель грузовика пропустит препятствие между колес, а вы не успеете совершить нужный маневр и скорее всего налетите днищем на булыжник, кусок бревна или потерянную деталь.

Еще одна проблема — сколы на лакокрасочном покрытии вашего авто, которые появляются от мелких камешков, вылетающих из-под колес фуры в огромном количестве. В дождливую погоду это еще и бурные потоки воды и грязи, затрудняющие видимость. Серьезной опасностью является и тот факт, что далеко не все шоферы в точности соблюдают правила безопасности по перевозке груза в открытом кузове. Поэтому, пристроившись за груженным КАМАЗом, вы абсолютно не застрахованы от кирпичей, досок и прочих стройматериалов, ненароком выпадающих из самосвала.

Часто грузовики коптят, поэтому будьте готовы, пристраиваясь за ними, насладиться прелестями выхлопного тумана. А если груженный автоприцеп ползет в горку с черепашьей скоростью, вам придется также сбавить темп до минимума и запастись терпением. В конце концов, уткнуться в бампер грязного фургона или фуры и не видеть в перспективе живописных пейзажей — бессмысленно с эстетической точки зрения. Так что лучше грузовики по возможности обгонять, но соблюдая при этом правила дорожного движения и все необходимые предосторожности.

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6 февраля 2018
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