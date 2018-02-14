Чем оборудовать багажник, чтобы грамотно организовать пространство

Фото www.nissan.co.za
Автолюбители поневоле находят время хотя бы на скорую руку прибраться в салоне, а вот наведение порядка в багажнике чаще всего откладывается на потом. А ведь обычно все ненужные, как и необходимые в машине вещи убираются с глаз долой именно туда.
Иван Флягин

Для тех не особо педантичных водителей, кто «живет за рулем», эта проблема наиболее актуальна. Барахло из разряда «на всякий случай» постепенно накапливается, все больше и больше захламляя багажник. И вот внезапно наступает ответственный момент, а найти необходимую вещь в образовавшемся тотальном беспорядке уже невозможно. Тогда на ум приходят неожиданные вопросы из серии: «Зачем круглый год возить с собой несколько щеток, скребок, лопатку для снега и две канистры незамерзайки?» Ведь если убрать ненужный хлам, то и автомобиль полегчает, и место лишнее освободится.

Даже если вы оставили в грузовом отсеке только самое необходимое, то не факт, что для всего найдется законное место — чтобы ни одна вещь во время движения не стучала, не звенела, не скрипела и не каталась по полу при каждом повороте. Рационально организовать пространство без удерживающих устройств, кармашков, полочек и встроенных ящиков почти невозможно, поэтому за неимением таковых придется потратиться на определенное количество не самых дорогих приспособлений.

Например, если у вас в багажнике до сих пор отсутствует полиуретановый или резиновый коврик с высокими бортиками, его необходимо приобрести в первую очередь. В отличие от заводского ковролина, он надежно защитит днище отсека от разлившейся жидкости, а следовательно — предотвратит последующую коррозию кузова.

Обычно всегда ощущается недостаток встроенных ниш, карманов и полок. Поэтому незаменимы специальный ящик-органайзер или сумка для мелких автомобильных аксессуаров, где каждая вещь найдет свое место. Они бывают разного размера, формы и конфигурации — в виде коробов, саквояжей и мешков. Чтобы емкость закрепить, понадобятся соответствующие устройства — зацепы, ремни, сетки и прочее крепежное оборудование. Если ваш автомобиль ими не укомплектован, вам лучше их купить. А встроенные в днище и стенки багажника крючки и зацепы найдутся в большинстве современных моделей.

Кроме того, в продаже имеется масса оригинальных приспособлений для организации пространства в автомобиле. Футляры, коробы, подставки, адаптеры, фиксаторы, крепежные дуги, те же крючки различных конфигураций, которые устанавливаются не только в багажник, но и в салон. Особенно они незаменимы в поездках на дачу или в длительном семейном путешествии. Все чаще подобные аксессуары включаются производителем в список дополнительного оснащения, и в особенности этим отличаются немецкие производители.

Впрочем, даже самые оригинальные девайсы вряд ли помогут автовладельцу, не привыкшему поддерживать в машине элементарный порядок.

технология, аксессуары, дорога
14 февраля 2018
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