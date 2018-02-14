Чем оборудовать багажник, чтобы грамотно организовать пространство

Для тех не особо педантичных водителей, кто «живет за рулем», эта проблема наиболее актуальна. Барахло из разряда «на всякий случай» постепенно накапливается, все больше и больше захламляя багажник. И вот внезапно наступает ответственный момент, а найти необходимую вещь в образовавшемся тотальном беспорядке уже невозможно. Тогда на ум приходят неожиданные вопросы из серии: «Зачем круглый год возить с собой несколько щеток, скребок, лопатку для снега и две канистры незамерзайки?» Ведь если убрать ненужный хлам, то и автомобиль полегчает, и место лишнее освободится.
Даже если вы оставили в грузовом отсеке только самое необходимое, то не факт, что для всего найдется законное место — чтобы ни одна вещь во время движения не стучала, не звенела, не скрипела и не каталась по полу при каждом повороте. Рационально организовать пространство без удерживающих устройств, кармашков, полочек и встроенных ящиков почти невозможно, поэтому за неимением таковых придется потратиться на определенное количество не самых дорогих приспособлений.