Чем оборудовать багажник, чтобы грамотно организовать пространство

Например, если у вас в багажнике до сих пор отсутствует полиуретановый или резиновый коврик с высокими бортиками, его необходимо приобрести в первую очередь. В отличие от заводского ковролина, он надежно защитит днище отсека от разлившейся жидкости, а следовательно — предотвратит последующую коррозию кузова.

Обычно всегда ощущается недостаток встроенных ниш, карманов и полок. Поэтому незаменимы специальный ящик-органайзер или сумка для мелких автомобильных аксессуаров, где каждая вещь найдет свое место. Они бывают разного размера, формы и конфигурации — в виде коробов, саквояжей и мешков. Чтобы емкость закрепить, понадобятся соответствующие устройства — зацепы, ремни, сетки и прочее крепежное оборудование. Если ваш автомобиль ими не укомплектован, вам лучше их купить. А встроенные в днище и стенки багажника крючки и зацепы найдутся в большинстве современных моделей.

Кроме того, в продаже имеется масса оригинальных приспособлений для организации пространства в автомобиле. Футляры, коробы, подставки, адаптеры, фиксаторы, крепежные дуги, те же крючки различных конфигураций, которые устанавливаются не только в багажник, но и в салон. Особенно они незаменимы в поездках на дачу или в длительном семейном путешествии. Все чаще подобные аксессуары включаются производителем в список дополнительного оснащения, и в особенности этим отличаются немецкие производители.

Впрочем, даже самые оригинальные девайсы вряд ли помогут автовладельцу, не привыкшему поддерживать в машине элементарный порядок.