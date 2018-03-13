Приведут ли к росту ДТП новые знаки движения по полосам

Стало известно о планах московского ЦОДД убрать знаки 5.15.1 «Направление движения по полосам» с растяжек и иных конструкций расположенных над проезжей частью. Они, судя по сообщениям в СМИ, признаны чиновниками сооружениями, ухудшающими «архитектурный облик города». В связи с чем именно сейчас, а не 3—5−10 лет назад эти дорожные знаки стали вызывать столь серьезное эстетические неприятие у транспортных властей города, судя по всему, останется покрыто мраком тайны.

Возвращаясь к сути планируемых нововведений, скажем, что синие квадраты с белыми стрелками, указывающими какая полоса дороги куда ведет, предполагается спустить «с небес на землю». А именно — на обочины проезжей части. И не повсеместно, а, судя по всему, лишь на магистралях с большим количеством полос движения.

Предполагается, что растяжки над головой будут заменены дополнительными знаками по обеим сторонам сторонам проезжей части. Стоящие на правой обочине будут адресованы водителям, двигающимся по правым полосам магистралей, а расположенные в области осевой линии дороги — шоферам машин, едущим по левым полосам. Для начала, в качестве эксперимента, в период с конца марта по начало апреля ЦОДД столицы намерен установить знаки указателей движения по полосам в новом формате на перекрестках улиц Дубравная, Люблинская, Куусинена и в ряде других мест.

Сообщается, что эксперимент согласован с ГИБДД России. Неизвестно пока, как сей «пилотный проект» покажет себя на практике.