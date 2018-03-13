Приведут ли к росту ДТП новые знаки движения по полосам

Нововведение от столичного Центра организации дорожного движения может стать причиной роста количества ДТП, вызванных недопониманием водителей, чего от них требуют дорожные знаки.
Евгений Банько

Стало известно о планах московского ЦОДД убрать знаки 5.15.1 «Направление движения по полосам» с растяжек и иных конструкций расположенных над проезжей частью. Они, судя по сообщениям в СМИ, признаны чиновниками сооружениями, ухудшающими «архитектурный облик города». В связи с чем именно сейчас, а не 3—5−10 лет назад эти дорожные знаки стали вызывать столь серьезное эстетические неприятие у транспортных властей города, судя по всему, останется покрыто мраком тайны.

Возвращаясь к сути планируемых нововведений, скажем, что синие квадраты с белыми стрелками, указывающими какая полоса дороги куда ведет, предполагается спустить «с небес на землю». А именно — на обочины проезжей части. И не повсеместно, а, судя по всему, лишь на магистралях с большим количеством полос движения.

Предполагается, что растяжки над головой будут заменены дополнительными знаками по обеим сторонам сторонам проезжей части. Стоящие на правой обочине будут адресованы водителям, двигающимся по правым полосам магистралей, а расположенные в области осевой линии дороги — шоферам машин, едущим по левым полосам. Для начала, в качестве эксперимента, в период с конца марта по начало апреля ЦОДД столицы намерен установить знаки указателей движения по полосам в новом формате на перекрестках улиц Дубравная, Люблинская, Куусинена и в ряде других мест.

Сообщается, что эксперимент согласован с ГИБДД России. Неизвестно пока, как сей «пилотный проект» покажет себя на практике.

Однако уже сейчас явно видны несколько аргументов против того чтобы жертвовать безопасностью движения в угоду субъективному понятию как «улучшение архитектурного облика города». Прежде всего, пострадает важнейшее свойство любого дорожного знака — заметность для водителя. Пожалуй, мало найдется тех, кто будет спорить с утверждением, что чем выше расположен знак, тем его легче увидеть. Установленный на обочине можно легко упустить из виду, например, если его закрывает попутный грузовик или автобус. Висящей прямо над головой «стрелочке» подобная участь не грозит.

Кроме того, смущает сам принцип «разделения» однотипных знаков: вот этот — для едущих по вот этой полосе, а вот этот — для едущих по вот этой. Пока сообразишь, в какой ты сам полосе находишься и что в связи с этим требуется именно от тебя — не мудрено и в аварию попасть.

Непонятно также, как будут устанавливаться знаки «для левых полос» там, где до сих пор встречные потоки машин отделялись друг от друга лишь двойной сплошной линией на асфальте. Получается, что в таких местах ради установки сомнительной ценности знаков придется обустраивать что-то вроде специального островка безопасности или бетонного «надолба», разделяющего потоки. А сделать это можно лишь за счет сужения проезжей части и неизбежно связанного с этим ухудшения пропускной способности транспортной артерии.

В общем, «улучшение архитектурного облика» это, конечно, прекрасно. Но подчинять этой идее безопасность дорожного движения — идея, как минимум, спорная.

автоправо, встречная полоса, выделенная полоса, сплошная линия, разворот через сплошную, ПДД
13 марта 2018
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