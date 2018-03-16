Сразу после выборов президента водителей начнут штрафовать чаще

После 18 март 2018 года, сразу после выборов президента РФ, вступит в силу постановление правительства, по которому любой водитель должен будет иметь в машине светоотражающий жилет. Теперь, как сказано в документе: «в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281—2014».

Что касается «темного времени суток все логично: водителей в этом смысле уравняли с пешеходами, которых еще около трех лет назад в ПДД обязали при нахождении на дороге ночью иметь на верхней одежде световозвращающие элементы. С другой стороны, использование в формулировке нового требования к водителям 'условий ограниченной видимости», на практике, вынуждает их в обязательном порядке надевать светоотражающий жилете вообще при любой остановки на обочине.