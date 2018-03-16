Сразу после выборов президента водителей начнут штрафовать чаще

18 марта вступает в силу новое требование ПДД: каждый водитель должен иметь при себе и одевать при выходе из авто светоотражающий жилет. Хорошая по сути своей идея обернется новым поводом для штрафов.
Максим Строкер

После 18 март 2018 года, сразу после выборов президента РФ, вступит в силу постановление правительства, по которому любой водитель должен будет иметь в машине светоотражающий жилет. Теперь, как сказано в документе: «в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281—2014».

Что касается «темного времени суток все логично: водителей в этом смысле уравняли с пешеходами, которых еще около трех лет назад в ПДД обязали при нахождении на дороге ночью иметь на верхней одежде световозвращающие элементы. С другой стороны, использование в формулировке нового требования к водителям 'условий ограниченной видимости», на практике, вынуждает их в обязательном порядке надевать светоотражающий жилете вообще при любой остановки на обочине.

Дело в том, что ПДД относит к «условиям ограниченной видимости» и особенности рельефа местности, и геометрические параметры дороги, и растительность вдоль нее, и дома с сооружениями, и даже транспортные средства. А поскольку у дороги могут наблюдаются и деревья, и дома, а по ней всегда могут ехать машины, то «ограниченную видимость» можно обнаружить вокруг себя при любой остановке. Пока что в КоАП никаких прямых санкций за ненадетый водителем жилет не предусмотрено.

Однако свой «подводный камень» тут все же имеется. В виде статьи Кодекса 12.27 — «Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является». Штраф по ней составляет 1000 рублей. До последнего времени сотрудники ГИБДД с энтузиазмом выписывали его водителям, которые после аварии не выставляют знак аварийной остановки. Но получается что после 18 марта у водителя, попавшего в аварию, вдобавок к необходимости выставить «треугольник» на асфальт добавится обязанность нарядиться в светоотражающий жилет. Или получить штраф.

штрафы, ПДД, КоАП, авария, ДТП, ГИБДД
16 марта 2018
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