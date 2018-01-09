Долгая стоянка на морозе может убить даже свежую иномарку

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Длительный простой противопоказан машине практически также, как и интенсивная эксплуатация «на износ». Почему нужно время от времени «выгуливать» свое авто, выезжая на нем даже в том случае, если никуда ехать не требуется?
Максим Строкер

К написанию этого материала подтолкнула ситуация, свидетелем которой стал корреспондент портала «АвтоВзгляд» утром первого рабочего дня после новогодних каникул. Сценой для нее стала парковка машин жильцов многоэтажного дома. В лучах по-зимнему позднего рассвета, когда народ начал разъезжаться на работу, еще ни о чем не подозревающий главный герой «спектакля» как и все вышел из подъезда и двинулся к своей машине, удачно припаркованной еще в прошлом году прямо под окнами квартиры. Нехороший «звоночек» прозвучал для него в момент, когда центральный замок его достаточно свежей Toyota Camry не отозвался на нажатие кнопочки на брелоке. Применение старого доброго ключа тоже не дало возможности попасть в салон: уплотнители всех дверей седана оказались скованы замерзшей из-за накануне пришедшего похолодания влагой.

Настырный хозяин после 15 минут «плясок» вокруг машины, сопровождаемых неиссякаемым потоком однообразно-унылой нецензурщины, таки проник в салон через заднюю дверь. Напоминать соседу о своей рекомендации пятидневной давности хотя бы прогреть машину в профилактических целях я не стал по соображениям личной безопасности. Тем временем, проскользнувшего за руль счастливого победителя дверей ждало новое разочарование — поворот ключа зажигания Toyota проигнорировала полностью. Интересно, на что он надеялся: уже когда не сработал центральный замок было ясно, что аккумулятор «сдох» полностью.

И вновь слова про «если бы ты несколько дней назад завел машину…» не слетели с уст автора этого текста — настолько высок оказался градус трагизма, написанный на лице автовладельца. Он начал догадываться, что на работу явно опоздает. Опустим подробности поиска в окрестностях автомобиля, хозяин которого согласился бы «прикурить» хладную Camry. Оказывается, большинство из них по-настоящему боятся последствий для электрики своих авто от подобной «гуманитарной помощи» ближнему. На пару с героем этого рассказа нам пришлось изрядно поискать автомобиль-донор. А потом наш благодетель был вынужден потерять не менее получаса своего личного времени на запуск «застойной» Toyota. Судя по всему, в ее бензобаке оказалась влага: машина неохотно, далеко не сразу и крайне неуверенно затарахтела мотором.

На радостях ее повеселевший владелец уже готов был рвануть навстречу объяснениям с начальством, но тут я случайно глянул под бампер машины: под ним, неторопливо увеличиваясь в размерах, растапливало лед на асфальте зловеще влажное пятно — свидетельство протечки какого-то патрубка или уплотнения в системе охлаждения мотора. Они от долгой стоянки имеют обыкновение трескаться, а мороз, стиснув резину и пластик, видимо открыл течь. Таким образом стало ясно, что машина сегодня уже никуда не поедет. А вот если бы ее хозяин не отдыхал беспробудно в новогодние выходные, а периодически на ней катался, подобной неприятности можно было бы избежать…

двигатель, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
9 января 2018
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