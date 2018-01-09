Долгая стоянка на морозе может убить даже свежую иномарку

К написанию этого материала подтолкнула ситуация, свидетелем которой стал корреспондент портала «АвтоВзгляд» утром первого рабочего дня после новогодних каникул. Сценой для нее стала парковка машин жильцов многоэтажного дома. В лучах по-зимнему позднего рассвета, когда народ начал разъезжаться на работу, еще ни о чем не подозревающий главный герой «спектакля» как и все вышел из подъезда и двинулся к своей машине, удачно припаркованной еще в прошлом году прямо под окнами квартиры. Нехороший «звоночек» прозвучал для него в момент, когда центральный замок его достаточно свежей Toyota Camry не отозвался на нажатие кнопочки на брелоке. Применение старого доброго ключа тоже не дало возможности попасть в салон: уплотнители всех дверей седана оказались скованы замерзшей из-за накануне пришедшего похолодания влагой.

Настырный хозяин после 15 минут «плясок» вокруг машины, сопровождаемых неиссякаемым потоком однообразно-унылой нецензурщины, таки проник в салон через заднюю дверь. Напоминать соседу о своей рекомендации пятидневной давности хотя бы прогреть машину в профилактических целях я не стал по соображениям личной безопасности. Тем временем, проскользнувшего за руль счастливого победителя дверей ждало новое разочарование — поворот ключа зажигания Toyota проигнорировала полностью. Интересно, на что он надеялся: уже когда не сработал центральный замок было ясно, что аккумулятор «сдох» полностью.