Почему, продавая машину через аvito.ru и auto.ru, можно остаться и без денег, и без авто

Фото: Геннадий Черкасов
В России участились случаи виртуального мошенничества, жертвами которого становятся продавцы подержанных автомобилей. Разумеется, не представители серых дилеров, а частные лица, ищущие покупателей через интернет.
Мирон Горин

О том, что на «Авито» и прочих «Авто.ру» вовсю пасутся аферисты, известно давно. Сервисы даже предупреждают об этом на своих страницах. Да что там говорить, если на профильных форумах в сети случаи «кидалова» обсуждаются уже не первый год. А на днях с подобными схемами познакомился лично корреспондент портала «АвтоВзгляд», решивший поменять старого «коня» на нового. Итак, по порядку.

У вас возникла необходимость продать свою машину. Куда вы идете? Конечно же, на всем известные автобарахолки в интернете. Заполняете анкету, и объявление появляется на сайте. Дело за малым — встретиться с потенциальным покупателем и оформить договор купли-продажи. Беда в том, что им с большой долей вероятности может оказаться злоумышленник.

Фото: Геннадий Черкасов

СХЕМА ПЕРВАЯ

Будьте готовы к тому, что ваш телефон оборвут многочисленные «перекупы», которые попытаются максимально сбить цену. Кроме того, интерес к вашему объявлению проявят сомнительные автосалоны, готовые предложить услугу по реализации машины за некоторый процент.

Эти, помимо прочего, не постесняются взять с вас деньги за предпродажную подготовку, хотя на самом деле за подобный сервис по идее должен платить покупатель. Кроме того, они, если вы поведетесь на их обещания, выставят автомобиль на продажу по сильно завышенной цене. В итоге машина у этих ребят будет продаваться очень долго, а скорее всего не найдет нового владельца и вовсе. Но деньги за стоянку, мойку и полировку с вас все-равно возьмут. Не заплатите — не получите обратно свой автомобиль.

Фото: Геннадий Черкасов

Что-то не устраивает — идите в суд. Только вряд ли вам там помогут, как не помогла Фемида сотням, если не тысячам обманутых автовладельцев, которых вообще кинули и на деньги, и на машину. Да-да, вчера вроде бы симпатичный с виду автосалон был, а сегодня — сплыл. Осталось от него лишь объявление о продаже авто на пресловутых интернет-площадках. Подобных случаев в нашей стране — пруд-пруди. Уголовных дел — не меньше.

Но даже несмотря на многочисленные предупреждения и рекомендации не продавать свои авто через перекупщиков и прочих серых дилеров, народ по-прежнему попадает на крючок. Что ж, без лоха — простите — и жизнь плоха.

Фото: Михаил Ковалев

СХЕМА ВТОРАЯ

Звонит вам по телефону с утра пораньше молодой человек, который ну просто умоляет не продавать машину кому-то другому, потому как очень уж она понравилась. Только вот приехать за ней столь заинтересованный покупатель сможет не раньше вечера, а в качестве гарантии готов внести задаток. Согласитесь: неплохой вариант, тем более, что он-лайн банки позволяют совершать перевод мгновенно. Собеседник просит продиктовать номер вашей банковской карты, а потом просит назвать код подтверждения, полученный по SMS на ваш же телефон.

Тут главное не сглупить, ведь для перевода денежных средств пароль придти должен не получателю, а отправителю. А в данном случае жертва получает код для доступа к своему личному кабинету, куда прямо в процессе разговора пытается войти злоумышленник. Понятное дело, что здравомыслящий и внимательный человек на эту уловку не клюнет, но как показывает практика, таких в нашей стране не так уж и много. Будьте аккуратны, а то за пару-тройку секунд можно остаться без единой копейки на лицевом счету. А в полицию идти бессмысленно, ибо заветные цифры мошеннику вы продиктовали сами.

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12 февраля 2018
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