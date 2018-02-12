Почему, продавая машину через аvito.ru и auto.ru, можно остаться и без денег, и без авто

О том, что на «Авито» и прочих «Авто.ру» вовсю пасутся аферисты, известно давно. Сервисы даже предупреждают об этом на своих страницах. Да что там говорить, если на профильных форумах в сети случаи «кидалова» обсуждаются уже не первый год. А на днях с подобными схемами познакомился лично корреспондент портала «АвтоВзгляд», решивший поменять старого «коня» на нового. Итак, по порядку.

У вас возникла необходимость продать свою машину. Куда вы идете? Конечно же, на всем известные автобарахолки в интернете. Заполняете анкету, и объявление появляется на сайте. Дело за малым — встретиться с потенциальным покупателем и оформить договор купли-продажи. Беда в том, что им с большой долей вероятности может оказаться злоумышленник.