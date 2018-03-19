ГИБДД начала незаконно штрафовать водителей за отсутствие светоотражающих жилетов

С 18 марта в силу вступило постановление правительства «о внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации», благодаря которому гаишники за считанные дни смогут пополнить бюджет, а заодно и выполнить (если не перевыполнить) план по выявлению нарушителей.

Согласно п. 2.3.4. ПДД автомобилисты обязаны «в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток, либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281».

Требование, в общем-то, вполне разумное, ибо в кромешной темноте меняющий запаску или роющийся в багажнике водитель практически не виден другим участникам движения. Случаев, когда таких бедолаг сбивают как кегли, ГИБДД фиксирует все больше и больше. Поэтому прикинуться такой жилеткой будет правильно как минимум для собственной безопасности.