ГИБДД начала незаконно штрафовать водителей за отсутствие светоотражающих жилетов

Фото: Ян Сегал
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» сразу несколько источников, в ближайшие две недели придорожные полицейские станут массово штрафовать водителей, в чьих автомобилях будут отсутствовать светоотражающие жилеты. Причем совершенно незаконно и безнаказанно.
Мирон Горин

С 18 марта в силу вступило постановление правительства «о внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации», благодаря которому гаишники за считанные дни смогут пополнить бюджет, а заодно и выполнить (если не перевыполнить) план по выявлению нарушителей.

Согласно п. 2.3.4. ПДД автомобилисты обязаны «в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток, либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281».

Требование, в общем-то, вполне разумное, ибо в кромешной темноте меняющий запаску или роющийся в багажнике водитель практически не виден другим участникам движения. Случаев, когда таких бедолаг сбивают как кегли, ГИБДД фиксирует все больше и больше. Поэтому прикинуться такой жилеткой будет правильно как минимум для собственной безопасности.

Фото: Артем Макеев

Напомним, с 1 июля 2015 года в «светоотражатели» поголовно заставили одеться пешеходов. Даже ввели для них штраф в сумме 500 рублей. А вот для водителей никакой кары за выход из машины в темноте без светоотражающей одежды административным кодексом не предусмотрено. Во всяком случае, пока.

Однако это не мешает полицейским собирать с автомобилистов по 500 рублей за ее отсутствие. Гаишники трясут водителей едва стемнеет, требуя продемонстрировать наличие в машине пресловутого жилета. Показывать его водитель сотрудникам ГИБДД не обязан, но служивые настаивают на том, что по букве закона при выходе из транспортного средства шофер автоматически становится пешеходом. А это значит, что он по умолчанию должен быть одет в «одежду-катафот».

Фото: Сергей Иванов

Впрочем, не только за счет проведения операции «Пешеход» повысят план и пополнят казну гаишники. Тем, кто волею судеб стал участником аварии, придется заплатить еще больше. Хитровыдуманные полицейские легко обвинят драйвера в нарушении ст. 12.27 КоАП — «невыполнении обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является».

По аналогии с необходимостью выставить на проезжей части знак аварийной остановки, блюстители порядка потребуют и светоотражающую экипировку. В противном случае выпишут штраф в сумме 1000 рублей. Поди попробуй потом оспорить протокол в судебном порядке.

Проще купить за 200 рублей «гостовскую» жилетку в автомагазине и не переживать о возможных трениях с гайцами, которые в очередной раз демонстрируют вовсе не озабоченность снижением уровня аварийности на дорогах страны.

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19 марта 2018
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