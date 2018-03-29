Новые китайские кроссоверы продаются в кредит под 0,1% годовых

Дело в том, что после вступления в силу новых поправок в Налоговый кодекс РФ, автопроизводители получили реальную возможность предлагать клиентам кредиты с фактически нулевой процентной ставкой. Правда, новацией пока воспользовался только один автопроизводитель — китайская компания Chery. Бренд, по сути, начал продавать свои кроссоверы не в кредит, а в рассрочку.

Нет, на рынке и раньше существовали кредитные предложения с так называемой нулевой процентной ставкой. Однако на деле предложения на покупку автомобиля под 0% годовых реализовывались предоставлением клиенту маркетинговой скидки, так как кредитные ставки в банках не могли быть ниже, чем ⅔ ключевой ставки ЦБ РФ. В противном случае, экономия на процентах по кредиту приводила к подоходному налогу для заемщика. Вступившие в этом году поправки в НК РФ конкретизировали понятие выгоды и сделали возможным указывать в кредитном договоре любую ставку, отличную от нуля и при этом у заемщика не возникает обязанности по уплате подоходного налога.

Чем и воспользовались китайские товарищи. Chery совместно с одним из банков-партнеров первыми на автомобильном рынке предложить потребителю прибрести новые кроссоверы Chery Tiggo 5, Chery Tiggo 3 и Chery Tiggo 2 фактически в рассрочку, зафиксировав в кредитном договоре минимально-возможный годовой процент 0,1.