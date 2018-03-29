Новые китайские кроссоверы продаются в кредит под 0,1% годовых

Россияне, совсем недано оправившиеся от кризиса, стали активно брать кредиты, в том числе и на покупку автомобилей. Так, по данным «Объединенного КредитногоБюро (ОКБ)» в феврале количество новых кредитов выросло на 13%, объемы выдач увеличились на 21%. В минувшем месяце было выдано 32,93 тыс. кредитов на 25,54 млрд руб., годом ранее банки выдали 29,16 тыс. кредитов на 21,11 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос на 7%: с 724 до 775 тыс. рублей. И, похоже, это только начало нового бума в автокредитовании.
Дело в том, что после вступления в силу новых поправок в Налоговый кодекс РФ, автопроизводители получили реальную возможность предлагать клиентам кредиты с фактически нулевой процентной ставкой. Правда, новацией пока воспользовался только один автопроизводитель — китайская компания Chery. Бренд, по сути, начал продавать свои кроссоверы не в кредит, а в рассрочку.
Нет, на рынке и раньше существовали кредитные предложения с так называемой нулевой процентной ставкой. Однако на деле предложения на покупку автомобиля под 0% годовых реализовывались предоставлением клиенту маркетинговой скидки, так как кредитные ставки в банках не могли быть ниже, чем ⅔ ключевой ставки ЦБ РФ. В противном случае, экономия на процентах по кредиту приводила к подоходному налогу для заемщика. Вступившие в этом году поправки в НК РФ конкретизировали понятие выгоды и сделали возможным указывать в кредитном договоре любую ставку, отличную от нуля и при этом у заемщика не возникает обязанности по уплате подоходного налога.
Чем и воспользовались китайские товарищи. Chery совместно с одним из банков-партнеров первыми на автомобильном рынке предложить потребителю прибрести новые кроссоверы Chery Tiggo 5, Chery Tiggo 3 и Chery Tiggo 2 фактически в рассрочку, зафиксировав в кредитном договоре минимально-возможный годовой процент 0,1.
Предложение «Рассрочка на 36 месяцев» предусматривает первоначальный взнос 50% и более от стоимости выбранного автомобиля марки. Оставшаяся часть стоимости автомобиля выплачивается в течение 36 месяцев равными долями. Предложение распространяется на все новые кроссоверы Chery 2016/2017 годов выпуска.
Кроме того, представители бренда подчеркивают, что клиент может получить еще большую выгоду, воспользовавшись программой trade-in. В этом случае, в зависимости от выбранной модели, будет предоставляться скидка до 40 000—60 000 рублей. Напомним здесь, что прайс-листы на Сhery Tiggo 2 стартуют с отметки 673 000 рублей. Цены на Chery Tiggo 3 с учетом действующей прямой скидки, составляет 777 900 рублей. А полноразмерный Chery Tiggo 5 стоит минимум 969 900 рублей.