Как найти и купить недорогую подержанную машину

Стандартная ситуация: нужны «колеса», а бюджет на приобретение машины сильно ограничен. Если не особенно важно на машине какой марки и модели придется ездить, имеет смысл применить нестандартные способы поиска недорогого транспортного средства.
Для начала стоит обратить внимание на интернет-объявления о продаже машин, где фигурирует слово «срочно». Возможно, продавцу позарез нужны деньги и он готов серьезно «подвинуться» в цене, если вы предложите купить ее немедленно. Однако надо помнить: такое объявление, скорее всего, уже «отработано» целой кучей автоперекупщиков. И если они не выкупили эту машину, значит либо ее хозяин не склонен к по-настоящему существенному торгу, либо у транспортного средства имеются какие-то серьезные проблемы по технической или юридической части. Поэтому связываясь с этим продавцом, нужно быть готовым к разного рода неприятным сюрпризам.
Второй путь — использовать интернет-технологии, применяемые профессиональными перекупщиками машин. В интернете есть около десятка сервисов, которые непрерывно собирают информацию с интернет-площадок по продаже подержанных авто. Они в состоянии находить уже поданые объявления о продаже транспорта, но еще не прошедшие модерацию и потому не опубликованные в общем доступе. Услуги всех таких специализированных агрегаторов платные — в диапазоне 1500—8000 рублей в месяц. Выбирать агрегатор следует не только по стоимости доступа.
Крайне важны такие параметры как, например, число торговых интернет-площадок, на которых «пасется» данный сервис; скорость, с которой программа замечает новое объявление и сообщает вам; способность отсекать объявления перекупщиков; возможность уведомлений об интересных лотах через СМС и т. д. Воспользовавшись одним из таких интернет-сервисов, вы оказываетесь в равных условиях с профессиональными «перекупами», и дальше все зависит только от того, кто из вас первым сумеет среагировать и дозвониться-доехать до продавца машины.
Другие пути поиска недорогой подержанной машины предполагают использование собственных ног. Например, можно обойти известные вам крупные гаражные комплексы. Среди их обитателей обычно всегда есть несколько машин, чьи владельцы в силу тех или иных обстоятельств уже давно не садятся за баранку и могут согласиться на продажу. Авто из такой категории обычно имеет «лохматый» год выпуска, но находится в хорошем техническом состоянии. Еще один объект для «пешего» поиска — стоянки «трейдиновских» машин при автосалонах. Обращать внимание следует на машины, которые явно находятся тут уже длительное время. Попадаются такие, которые ждут покупателя уже по несколько месяцев. По поводу застоявшихся авто обычно можно торговаться с менеджерами. Нужно только не забыть перед приобретением проверит технической состояние такого неликвида — мало ли почему он «завис».