Как найти и купить недорогую подержанную машину

Для начала стоит обратить внимание на интернет-объявления о продаже машин, где фигурирует слово «срочно». Возможно, продавцу позарез нужны деньги и он готов серьезно «подвинуться» в цене, если вы предложите купить ее немедленно. Однако надо помнить: такое объявление, скорее всего, уже «отработано» целой кучей автоперекупщиков. И если они не выкупили эту машину, значит либо ее хозяин не склонен к по-настоящему существенному торгу, либо у транспортного средства имеются какие-то серьезные проблемы по технической или юридической части. Поэтому связываясь с этим продавцом, нужно быть готовым к разного рода неприятным сюрпризам.

Второй путь — использовать интернет-технологии, применяемые профессиональными перекупщиками машин. В интернете есть около десятка сервисов, которые непрерывно собирают информацию с интернет-площадок по продаже подержанных авто. Они в состоянии находить уже поданые объявления о продаже транспорта, но еще не прошедшие модерацию и потому не опубликованные в общем доступе. Услуги всех таких специализированных агрегаторов платные — в диапазоне 1500—8000 рублей в месяц. Выбирать агрегатор следует не только по стоимости доступа.