Почему прозрачное масло убивает двигатель машины

Среди множества водительских заблуждений, касающихся эксплуатации авто, одно из самых опасных — оценка свойств моторных масел на, так сказать, вкус и цвет. Так, например, большинство автолюбителей уверено, что потемневшая в процессе эксплуатации смазка свидетельствует о проблемах с силовым агрегатом. На самом же деле, как выяснил портал «АвтоВзгляд», все обстоит с точностью до наооборот.
На чем зиждется это и другие утверждения, не совсем понятно. Дело в том, что одна из задач моторного масла — очистка двигателя. Но разве останется жидкость, которой вы, например, вымыли пол в квартире кристально прозрачной? Исключено. Тоже самое и с маслом. Двигаясь по замкнутому кругу, масло смазывает движок, смывает нагары, то есть по определению должно менять свой цвет на более темный. Причем — достаточно быстро.
НАДО ГРЯЗИ
– Если после 3000—5000 км пробега вы достаете щуп и видите, что масло осталось прозрачным — задумайтесь, а очищает ли оно двигатель, обладает ли всеми необходимыми присадками и выполняет ли свою функцию, — поясняет ситуацию порталу «АвтоВзгляд» главный технический специалист компании «Тотал Восток» Роман Корчагин. — Правда, тут надо учитывать, что масло на бензиновом, дизельном и газовом двигателях темнеют с разной скоростью…
Нельзя забывать и о том, что цвет масла изначально зависит от цвета нефти, из которого оно изготовлено, то есть может варьироваться от светло-соломенного до темно-коричневого в зависимости от исходного материала. Это важно знать в том числе и для того, чтобы понимать, что «колер» смазки отнюдь не показатель ее качества или степени износа.
ПОЩУПАЕМ, ПОНЮХАЕМ..
Не менее опасно для здоровья силового агрегата «умение» опытных ремонтников определять вязкость масла на ощупь. Растерев каплю смазки пальцами, гаражный умелец выносит «авторитетный» вердикт о его свойствах, утверждая, скажем, что масло слишком жидкое и его пора менять. Но что для него является эталоном в определении «текучести» продукта, остается за кадром.
– Нельзя на ощупь определить вязкость масла и тем более понять, подходит оно для вашей машины или нет, — продолжает развенчивать «масляные мифы» г-н Корчагин. — Коэффициент вязкости (сантистокс) можно определить лишь на специальном приборе — вискозиметре в специальных лабораториях в научно-исследовательских центрах. Только там можно получить детальный анализ отработанного масла, включая состояние пакета присадок, наличие загрязнений и степень износа — все то, что просто нереально оценить «на глаз».