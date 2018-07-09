Почему прозрачное масло убивает двигатель машины

Нельзя забывать и о том, что цвет масла изначально зависит от цвета нефти, из которого оно изготовлено, то есть может варьироваться от светло-соломенного до темно-коричневого в зависимости от исходного материала. Это важно знать в том числе и для того, чтобы понимать, что «колер» смазки отнюдь не показатель ее качества или степени износа.

ПОЩУПАЕМ, ПОНЮХАЕМ..

Не менее опасно для здоровья силового агрегата «умение» опытных ремонтников определять вязкость масла на ощупь. Растерев каплю смазки пальцами, гаражный умелец выносит «авторитетный» вердикт о его свойствах, утверждая, скажем, что масло слишком жидкое и его пора менять. Но что для него является эталоном в определении «текучести» продукта, остается за кадром.

– Нельзя на ощупь определить вязкость масла и тем более понять, подходит оно для вашей машины или нет, — продолжает развенчивать «масляные мифы» г-н Корчагин. — Коэффициент вязкости (сантистокс) можно определить лишь на специальном приборе — вискозиметре в специальных лабораториях в научно-исследовательских центрах. Только там можно получить детальный анализ отработанного масла, включая состояние пакета присадок, наличие загрязнений и степень износа — все то, что просто нереально оценить «на глаз».