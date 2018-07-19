Почему не стоит перевозить людей на задних сиденьях машины

Фото: yourlifeafter25.com
Многие не понаслышке знают о том, что такое кинетоз или, в простонародье, морская болезнь. От этого недуга, согласно статистике, так или иначе страдают 60% детей в возрасте от 2 до 12 лет и примерно 30% взрослого населения планеты. Любопытно, что в машинах укачивает, как правило, именно тех, кто располагается сзади. Почему — выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Кинетоз — или болезнь движения — проявляется, когда человек подвергается воздействию монотонных колебаний, подобных тем, что бывают в автомобиле, автобусе, электричке, самолете, на качелях, карусели и так далее. Люди, подтвежденные этому недугу, испытывают сильное головокружение, тошноту, рвоту и отвращение к еде. А всему виной — сбой в работе вестибюлярного аппарата.

Вернее, не совсем так. Причной, по которой многих укачивает, является противоречие информации, поступающей в мозг из различных органов чувств. То есть, рецепторы вестибюлярного аппарата подают сигнал о том, что тело неподвижно, а глаза утвержают обратное: пейзажи ведь за окном меняются. Именно эта «несогласованность» и приводит к весьма неприятным последствиям.

Те, кто страдает от кинетоза, рассказывают, что им гораздо проще переносить проездку на машине, сидя на переднем сиденье, в идеале — в водительском кресле. На заднем диване они стараются по возможности не располагаться. Кстати сказать, даже здоровые люди — те, кто не подвержен морской болезни — частенько испытывают на «галерке» дискомфорт. Так почему же?

Фото: www.vox.com

Все дело в том, что у пассажиров задних сидений крайне ограничен обзор. В их поле зрения попадают пестрые деревья и рекламные щиты, пролетающие за окном, а также подголовники передних кресел и экраны сматфонов — возможности смотреть прямо перед собой практически нет. Те же, кто сидит спереди, контролируют дорожную ситуацию и не могут в полной мере расслабиться.

Не последнюю роль играет манера вождения рулевого и техническое состояние подвески. Если шофер резко тормозит и так же грубо разгоняется, то даже у тех, кто никогда не был знаком с морской болезнью, вестибюлярный аппарат начнинает сбоить. Причина неудоств пассажиров может также скрываться в неисправной ходовой. Седоки жалуются на укачивание? Загляните в сервис, проверьте стойки амортизатора.

Дабы потом не тратить время на очистку салона своей машины от выбравшейся наружу из желудка пассажира пищи, старайтесь по возможности не усаживать седоков на задний диван. Нередко бывает, что человек даже и не подозревает о своем кинетозе. Вы ведь не хотите, чтобы кресла последнего ряда вкупе с дерзкой манерой вождения, духотой и подуставшей подвеской сообщили ему о заболевании?

вред здоровью, дорога, трасса
19 июля 2018
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