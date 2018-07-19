Почему не стоит перевозить людей на задних сиденьях машины

Кинетоз — или болезнь движения — проявляется, когда человек подвергается воздействию монотонных колебаний, подобных тем, что бывают в автомобиле, автобусе, электричке, самолете, на качелях, карусели и так далее. Люди, подтвежденные этому недугу, испытывают сильное головокружение, тошноту, рвоту и отвращение к еде. А всему виной — сбой в работе вестибюлярного аппарата.

Вернее, не совсем так. Причной, по которой многих укачивает, является противоречие информации, поступающей в мозг из различных органов чувств. То есть, рецепторы вестибюлярного аппарата подают сигнал о том, что тело неподвижно, а глаза утвержают обратное: пейзажи ведь за окном меняются. Именно эта «несогласованность» и приводит к весьма неприятным последствиям.

Те, кто страдает от кинетоза, рассказывают, что им гораздо проще переносить проездку на машине, сидя на переднем сиденье, в идеале — в водительском кресле. На заднем диване они стараются по возможности не располагаться. Кстати сказать, даже здоровые люди — те, кто не подвержен морской болезни — частенько испытывают на «галерке» дискомфорт. Так почему же?