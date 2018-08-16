Как резко увеличить мощность двигателя своими силами

Большинство водителей предпочитают машины помощнее. И дело тут не столько в любви к скорости, сколько в стремлении получить от авто лучшие характеристики разгона. Более бодрый отклик на нажатие педали газа полезен и про маневрах в городской пробке, и во время обгонов на трассе.
Максим Строкер

Сделать свою машину чуть более мощной, по большому счету, особых сложностей не представляет. Процесс требует соответствующей квалификации и кое-какого оборудования. Если с этим проблемы — всегда можно обратиться к специализирующимся на подобной деятельности фирмам.

ФИЛЬТРУЙ БАЗАР

Самый легкий для «гаражного» увеличения мощности шаг — снижение энергетических потерь мотора на всасывание воздуха. Стандартный фильтр создает большое сопротивление потоку. Заменяем его на воздушный фильтр нулевого сопротивления. Прирост «мощи» будет, но если больше ничего с машиной не делать, он окажется мало отличим от погрешности измерений.

ЗАЧИПИСЬ!

Следующий шаг — чип-тюнинг. Для этого придется посетить специализирующуюся на подобных операциях СТО, где сумеют грамотно залезть в электронный блок управления мотором и перенастроить его. При этом выигрыш в производительности двигателя (у разных моделей) может колебаться в пределах 10—20%. Расплата — повышенный расход топлива. Официальные автодилеры подобную самодеятельность не приветствуют, конечно. Да и легализовать через ГИБДД подобное изменение параметров авто, по идее, следует. Но поскольку «на лбу» у водителя не написано, что он провел чип-тюнинг, со стороны правоохранителей претензий, как правило, не возникает.

СВЕЧНОЕ ДЕЛО

Чтобы улучшить энергетические параметры авто без вмешательства в его конструкцию, можно заменит штатные свечи зажигания, провода и т. п. аналогами топового уровня. Более надежное зажигание еще никому не мешало. Кроме того, имеет смысл залить в мотор масло, предназначенное для спортивных машин. Когда вы раскрутите движок до максимальных оборотов, оно поможет выжать из него пару лишних лошадиных сил.

БЕНЗИНОВЫЕ ОЕКИ

В погоне за мощностью можно перейти на бензин марки АИ-98 — если, конечно, мотор авто в принципе на него рассчитан. Правда, нужно чтобы угол опережения зажигания под такое топливо был сдвинут на соответствующую величину. Если об этом не позаботиться, переплаты за 98-й вместо 95-го окажутся совершенно бесполезными с точки зрения прироста мощности.

ЗАТКНИ УШИ, ПРИГОТОВЬ КОШЕЛЕК

Следующий шаг в деле ее наращивания к машинам, колесящим по дорогам общего пользования, по хорошему, применять нельзя. Но известной толщины прослойка имбицилов-водителей его, тем не менее, делают.

Речь идет о «прямотоке» в выпускном тракте. Катализаторы и глушители создают сопротивление выхлопным газам, которое двигателю приходится преодолевать, теряя на этом драгоценную энергию. Заменяют катализатор с глушителем прямой трубой и окружающие начинают глохнуть, когда таким образом доработанная машина проезжает мимо.

Не удивляйтесь, когда добытый подобным путем прирост мощности на 3—5 «лошади» обернется повышенным вниманием со стороны ДПС и конфликтами с соседями.

бензин, двигатель, ремонт, ГИБДД, моторное масло
16 августа 2018
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