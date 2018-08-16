Как резко увеличить мощность двигателя своими силами

Сделать свою машину чуть более мощной, по большому счету, особых сложностей не представляет. Процесс требует соответствующей квалификации и кое-какого оборудования. Если с этим проблемы — всегда можно обратиться к специализирующимся на подобной деятельности фирмам.

ФИЛЬТРУЙ БАЗАР

Самый легкий для «гаражного» увеличения мощности шаг — снижение энергетических потерь мотора на всасывание воздуха. Стандартный фильтр создает большое сопротивление потоку. Заменяем его на воздушный фильтр нулевого сопротивления. Прирост «мощи» будет, но если больше ничего с машиной не делать, он окажется мало отличим от погрешности измерений.

ЗАЧИПИСЬ!

Следующий шаг — чип-тюнинг. Для этого придется посетить специализирующуюся на подобных операциях СТО, где сумеют грамотно залезть в электронный блок управления мотором и перенастроить его. При этом выигрыш в производительности двигателя (у разных моделей) может колебаться в пределах 10—20%. Расплата — повышенный расход топлива. Официальные автодилеры подобную самодеятельность не приветствуют, конечно. Да и легализовать через ГИБДД подобное изменение параметров авто, по идее, следует. Но поскольку «на лбу» у водителя не написано, что он провел чип-тюнинг, со стороны правоохранителей претензий, как правило, не возникает.