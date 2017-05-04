Как купить авто подешевле

MK
Приобрести подержанную машину немного дешевле среднерыночной цены вполне реально. Главное тут — знать, где и когда это можно сделать.
Максим Строкер

Прежде всего, стоит помнить, что самые дешевые подержанные авто продаются в городах-миллионерах. Просто потому, что тут много не только автовладельцев, но и автосалонов, специализирующихся в этом сегменте. Достаточно высокая конкуренция не позволяет ценам взмывать ввысь так, как это бывает в небольших населенных пунктах, где предложение бэушных авто сильно ограничено. Если речь идет о покупке подержанной «нашемарки», то имеет смысл присмотреться ко вторичному авторынку таких городов как Тольятти, Самара, Ульяновск.

Что касается времени приобретения подержанного транспорта, то дешевле всего покупать его в январе (спрос после новогодних праздников по понятным причинам падает) и летом (на вторичном авторынке царит застой из-за разъехавшихся в отпуска потенциальных покупателей).

Самые дорогие машины, как известно, продаются через автосалоны. Большая коммерческая структура в меньшей степени, нежели автовладелец-частник, подвержена необходимости продать машину как можно скорее. Автосалон может позволить себе подождать покупателя подольше. Кроме того, многие салоны продают машину из трейд-ин, а потому могут давать некую гарантию на них. Что, в конечном счете, тоже стоит дополнительных денег.

Более дешевый путь — покупка машины непосредственно у ее владельца. Он всегда был наиболее выгодным с точки зрения цены и состояния транспортного средства. Но он же и самый трудоемкий, поскольку банды, по другому не назовешь, автоперекупщиков из числа «тожероссиян» моментально отслеживают таких продавцов, приобретают у них авто и перепродают потом по завышенной цене. В общем, недорогую и хорошую машину «из первых рук» придется буквально отлавливать, постоянно отслеживая обновления на сайтах по продаже подержанных автомобилей.

Еще один неплохой вариант приобретения старого авто по относительно невысокой цене — в корпоративном автопарке. Периодически компании обновляют свои «флоты», распродавая машины бизнес-класса. Как правило, такие автомобили имеют внушительные пробеги, однако обслуживаются всю свою жизнь в СТО у официальных дилеров, четко в соответствии с заводскими требованиями. Благодаря этому у них прозрачная история и, чаще всего, прекрасное техническое состояние.

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4 мая 2017
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