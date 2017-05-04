Как купить авто подешевле

Прежде всего, стоит помнить, что самые дешевые подержанные авто продаются в городах-миллионерах. Просто потому, что тут много не только автовладельцев, но и автосалонов, специализирующихся в этом сегменте. Достаточно высокая конкуренция не позволяет ценам взмывать ввысь так, как это бывает в небольших населенных пунктах, где предложение бэушных авто сильно ограничено. Если речь идет о покупке подержанной «нашемарки», то имеет смысл присмотреться ко вторичному авторынку таких городов как Тольятти, Самара, Ульяновск.

Что касается времени приобретения подержанного транспорта, то дешевле всего покупать его в январе (спрос после новогодних праздников по понятным причинам падает) и летом (на вторичном авторынке царит застой из-за разъехавшихся в отпуска потенциальных покупателей).

Самые дорогие машины, как известно, продаются через автосалоны. Большая коммерческая структура в меньшей степени, нежели автовладелец-частник, подвержена необходимости продать машину как можно скорее. Автосалон может позволить себе подождать покупателя подольше. Кроме того, многие салоны продают машину из трейд-ин, а потому могут давать некую гарантию на них. Что, в конечном счете, тоже стоит дополнительных денег.