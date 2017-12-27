В России научились «химичить» с автокредитами

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники в банковской среде, почти 10% кредитов, оформленных в 2017 году по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», погашается в течение первых трех-четырех недель. Этот вопрос вроде бы даже обсуждался на недавнем совещании у заместителя главы Минпромторга Александра Морозова с участием банков.

— Данные программы были разработаны, как адресная поддержка людей, которые не могут купить машину без подобных льгот. Сейчас же каждый десятый кредит берется людьми, желающими просто получить скидку по данным программам,— сетует неназванный банкир.

По его словам, для банков это достаточно критичный вопрос, поскольку по таким кредитам они недополучают прибыль. Дело в том, что сроки погашения указанных кредитов специально не ограничивались государством, которое сочло важным, чтобы клиенты самостоятельно планировли свои расходы.