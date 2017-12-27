В России научились «химичить» с автокредитами

Фото: www.gobankingrates.com
Неожиданно выяснилось, что льготные автокредиты невыгодны банкам. Оказывается, значительная их часть гасится сразу после получения. Другими словами, покупатели обращаются к займам только для того, чтобы получить предусмотренные в рамках программ скидки на автомобили.
Эдуард Раскин

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники в банковской среде, почти 10% кредитов, оформленных в 2017 году по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», погашается в течение первых трех-четырех недель. Этот вопрос вроде бы даже обсуждался на недавнем совещании у заместителя главы Минпромторга Александра Морозова с участием банков.

— Данные программы были разработаны, как адресная поддержка людей, которые не могут купить машину без подобных льгот. Сейчас же каждый десятый кредит берется людьми, желающими просто получить скидку по данным программам,— сетует неназванный банкир.

По его словам, для банков это достаточно критичный вопрос, поскольку по таким кредитам они недополучают прибыль. Дело в том, что сроки погашения указанных кредитов специально не ограничивались государством, которое сочло важным, чтобы клиенты самостоятельно планировли свои расходы.

Фото: www.wsj.com

Понятно, что после страховщиков самые бедные люди в нашей стране — это банкиры. Хотя тут все-таки можно поспорить, кто же из них на самом деле беднее. И тут такой удар со стороны зажравшегося населения — прямиком по карману. Надо же, экономят на выплате процентов, редиски.

И совершенно не трогает представителей банковского сообщества тот факт, что все эти программы вводились совсем не для того, чтобы увеличить их прибыль. Цели были диаметрально противоположными. Во-первых, средства на покрытие льгот давались из бюджета. Во-вторых, они направлялись на поддержание падающего автомобильного рынка. В-третьих, введение этих программ должно было помочь в приобретении машин пострадавшим от кризиса простым гражданам страны. Где тут банкиры?

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что максимальная цена автомобиля, подпадающего под условия программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», не может превышать 1 450 000 рублей. То есть, относительно недорогой вариант, а вовсе не премиум или люкс. Поэтому банкирам, естественно, неудобно признаваться в своей запредельной жадности, а посему официальных комментариев на эту тему они не дают.

Остается только надеяться, что государство не прогнется под давлением банковских лоббистов и не предаст интересов рядовых покупателей.

дилеры, производители, автокредит, купить машину
27 декабря 2017
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