Без тонировки: как защитить салон машины от солнца, когда и кондиционер не помогает

Жаркое время года — период, когда автовладельцы сильнее всего страдают от яркого солнца. Воздух в салоне худо-бедно охлаждает кондиционер, но он не мешает жгучему солнышку печь сквозь автомобильные стекла. Можно ли что-то сделать с этой неприятностью?
Максим Строкер

Когда летом на небе ни облачка, лучи солнца почти все время проникают через остекление в салон и греют, греют, греют… Вроде как с этим ничего не поделаешь. А вот и нет. Есть такая штука, как атермальные стекла и атермальные покрытия стекол авто. Когда говорят об атермальном покрытии, чаще всего имеют ввиду всего лишь определенный тип тонировочной пленки.

Она действительно отсекает заметную часть спектра излучения нашего светила. Благодаря этому, внутрь машины проникает гораздо меньше солнечной энергии. На первый взгляд — идеальное и недорогое решение. Тем более, то многие производители подобной продукции рассказывают в свой рекламе, что атермальная пленка минимально снижает светопропускающую способность автомобильного стекла. На самом деле, практически любая пленка (если она не идеально прозрачная, конечно) серьезно уменьшает светопропускание.

Технические требования к эксплуатируемым на дорогах России транспортным средствам настаивают на как минимум 70-процентной проницаемости автостекол для света. Любое стекло с завода уже само по себе задерживает свет. Наклеив на него атермальную пленку, сам принцип работы которой основан на поглощении и отражении изрядного количество света, мы почти гарантированно сделаем его не укладывающимся в 70-процентную норму по светопропуску.

А это — прямая провокация проблем с полицией, штрафов, угроза запрета эксплуатации авто и так далее. Так что пленка — не выход.

Но вариант решения пролблемы есть, он называется — атермальное остекление. Это когда на машину устанавливают практически прозрачные стекла с укладывающимся в требования техрегламента светопропусканием, но способные задерживать и отражать «лишний» солнечный свет. На многие модели машин (преимущественно дорогие, разумеется) автопроизводители ставят такое остекление еще в заводской комплектации. В состав атермального стекла, если говорить упрощенно, еще на стадии его производства добавляют оксиды железа и серебро. Благодаря им материал получает свои специфические свойства, укладываясь при этом в нормативы.

Сходу отличить атермальное остекление от обычного можно, обратив внимание на голубоватый или зеленоватый оттенок в отраженном от него свете. Атермальные стекла входят в комплектацию далеко не всех авто. Но это можно исправить. Установку остекления с такими свойствами легко заказать в специализированных автомастерских. Стоить это мероприятие будет, как минимум, вдвое дороже, нежели установка обычного автостекла на ту или иную модель машины.

Однако для кого-то игра вполне будет стоить свеч. Тем более, что всегда есть шанс сэкономить: если оборудовать новым стеклом лишь переднюю часть машины, а окна дверей задних пассажиров и кормовой части авто вполне законно обклеить даже самой темной тонировочной пленкой — ни один полицейский слова поперек не скажет.

штрафы, ПДД, дешевые машины, автосалоны, техническое обслуживание, ГИБДД
16 июля 2018
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