Без тонировки: как защитить салон машины от солнца, когда и кондиционер не помогает

Когда летом на небе ни облачка, лучи солнца почти все время проникают через остекление в салон и греют, греют, греют… Вроде как с этим ничего не поделаешь. А вот и нет. Есть такая штука, как атермальные стекла и атермальные покрытия стекол авто. Когда говорят об атермальном покрытии, чаще всего имеют ввиду всего лишь определенный тип тонировочной пленки.

Она действительно отсекает заметную часть спектра излучения нашего светила. Благодаря этому, внутрь машины проникает гораздо меньше солнечной энергии. На первый взгляд — идеальное и недорогое решение. Тем более, то многие производители подобной продукции рассказывают в свой рекламе, что атермальная пленка минимально снижает светопропускающую способность автомобильного стекла. На самом деле, практически любая пленка (если она не идеально прозрачная, конечно) серьезно уменьшает светопропускание.

Технические требования к эксплуатируемым на дорогах России транспортным средствам настаивают на как минимум 70-процентной проницаемости автостекол для света. Любое стекло с завода уже само по себе задерживает свет. Наклеив на него атермальную пленку, сам принцип работы которой основан на поглощении и отражении изрядного количество света, мы почти гарантированно сделаем его не укладывающимся в 70-процентную норму по светопропуску.

А это — прямая провокация проблем с полицией, штрафов, угроза запрета эксплуатации авто и так далее. Так что пленка — не выход.