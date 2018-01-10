Что для водителя страшнее Годзиллы

За тридцать дней в России на проезжей части погибло 1673 человека, 1265 — из-за тех, кто за рулем, 467 — из-за тех, кто неправильно пересекал проезжую часть, 131 — по причине поломки автомобиля. Особая статья в этой статистке — водители с признаками алкогольного опьянения. По их вине произошло 1034 аварии, в которых они убили 111 человек. Так что пусть это послужит еще одним предостережением каждому, кто вздумает сесть за руль навеселе.

Винить во всем животных — самое последнее дело. Шанс сбить зверя на дороге ничтожно мал — за месяц произошел 31 случай с тремя летальными исходами для людей. Зато нетрудно догадаться, какой вид аварии наиболее распространен: 5195 столкновений движущихся машин с 662 погибшими. Следом идут наезды на различные препятствия — 815 случаев и 98 смертей. Чаще всего водители сталкиваются с разделительными ограждениями и различными предметами на обочине — деревьями, столбами, заборами и автобусными остановками.

В результате наездов на стоящие транспортные средства произошло 409 ДТП, которые унесли жизни 55 человек. Это, кстати, веский повод избегать остановки на обочине шоссе вместо того, чтобы проехать до ближайшей АЗС или придорожной парковки.

Другими словами, гораздо страшнее годзиллы для водителя по-прежнему остается человек, не соблюдающий правил дорожного движения.