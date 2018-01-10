Что для водителя страшнее Годзиллы

На самом деле мужчин за рулем гораздо больше, чем прекрасных дам. Если учитывать соотношение количества представителей обоих полов, обремененных водительскими правами, то не исключено, что женщины действительно становятся виновницами аварий чаще, чем их мужья, отцы, сыновья и братья. Однако прямая статистика свидетельствует, что в позапрошлом месяце, например, по вине водителей-мужчин произошло 9504 ДТП, а управляющие автомобилем дамы и девицы спровоцировали только 1678 инцидентов. Так что роптать на прекрасную половину человечества можно только в одном из девяти случаев.
Так или иначе, на дорогах самым аварийноопасным по-прежнему остается человеческий фактор. Садясь за руль, надо остерегаться прежде всего себя и себе подобных. Из 14 202 ДТП, произошедших за месяц, в 11 683 авариях виноваты водители, нарушившие правила дорожного движения, а в 2324 случаях — нерадивые пешеходы. Что касается инцидентов, случившихся в результате неисправности транспортного средства, то их было всего 644.