Что для водителя страшнее Годзиллы

Фото www.auto-auction-arizona.com
Большинство мужиков ответит на этот вопрос не задумываясь, причем смысл их ответов сведется к одному и тому же: главной причиной всех аварий, бед и несчастий на дорогах Вселенной была, есть и остается женщина за рулем. Об этом повествует масса анекдотов, пословиц, а главное — личный водительский опыт каждого. Впрочем, статистика заверяет, что дело обстоит не совсем так.
Иван Флягин

На самом деле мужчин за рулем гораздо больше, чем прекрасных дам. Если учитывать соотношение количества представителей обоих полов, обремененных водительскими правами, то не исключено, что женщины действительно становятся виновницами аварий чаще, чем их мужья, отцы, сыновья и братья. Однако прямая статистика свидетельствует, что в позапрошлом месяце, например, по вине водителей-мужчин произошло 9504 ДТП, а управляющие автомобилем дамы и девицы спровоцировали только 1678 инцидентов. Так что роптать на прекрасную половину человечества можно только в одном из девяти случаев.

Так или иначе, на дорогах самым аварийноопасным по-прежнему остается человеческий фактор. Садясь за руль, надо остерегаться прежде всего себя и себе подобных. Из 14 202 ДТП, произошедших за месяц, в 11 683 авариях виноваты водители, нарушившие правила дорожного движения, а в 2324 случаях — нерадивые пешеходы. Что касается инцидентов, случившихся в результате неисправности транспортного средства, то их было всего 644.

За тридцать дней в России на проезжей части погибло 1673 человека, 1265 — из-за тех, кто за рулем, 467 — из-за тех, кто неправильно пересекал проезжую часть, 131 — по причине поломки автомобиля. Особая статья в этой статистке — водители с признаками алкогольного опьянения. По их вине произошло 1034 аварии, в которых они убили 111 человек. Так что пусть это послужит еще одним предостережением каждому, кто вздумает сесть за руль навеселе.

Винить во всем животных — самое последнее дело. Шанс сбить зверя на дороге ничтожно мал — за месяц произошел 31 случай с тремя летальными исходами для людей. Зато нетрудно догадаться, какой вид аварии наиболее распространен: 5195 столкновений движущихся машин с 662 погибшими. Следом идут наезды на различные препятствия — 815 случаев и 98 смертей. Чаще всего водители сталкиваются с разделительными ограждениями и различными предметами на обочине — деревьями, столбами, заборами и автобусными остановками.

В результате наездов на стоящие транспортные средства произошло 409 ДТП, которые унесли жизни 55 человек. Это, кстати, веский повод избегать остановки на обочине шоссе вместо того, чтобы проехать до ближайшей АЗС или придорожной парковки.

Другими словами, гораздо страшнее годзиллы для водителя по-прежнему остается человек, не соблюдающий правил дорожного движения.

ПДД, пешеходы, вред здоровью, ущерб, безопасность дорожного движения
10 января 2018
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