Как через десять лет вернуть машину в автосалон и получить с него деньги

Нередко новый автомобиль, радовавший своего владельца на протяжении первых лет эксплуатации, по завершению гарантийного срока начинает доставлять кучу хлопот. Порой машины простаивают в сервисе месяцами, вынуждая водителя пересаживаться на общественный транспорт. И мало кто знает, что вернуть хронически ломающееся авто продавцу можно не только в течение первых 15 дней после покупки, но даже через десять лет! Отдаем бракованное авто обратно в салон
Согласно Постановлению Правительства РФ № 924, автомобиль относится к категории технически сложных товаров, и потому процедура возврата машины несколько труднее, нежели любой другой продукции. Главное условие передачи транспортного средства обратно дилеру — выявление существенного недостатка. Иначе говоря, если вам просто разонравился цвет кузова или вы внезпано передумали, то получить деньги назад, увы, не получится.
Когда?
Сроки возврата автомобиля регламентируются Законом РФ «О защите прав потребителей». В шестом пункте статьи 19 говорится о том, что собственник для начала должен потребовать безвозмездое устранение дефекта. И только если недуг победить по тем или иным причинам невозможно, он вправе сдать машину в автосалон. Разумеется, с полным возмещением средств.
«Указанное требование может быть предъявлено, если недостатки товара обнаружены по истечении двух лет со дня передачи товара потребителю, в течение установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю в случае неустановления срока службы» — гласит закон. Из этого следует, что на возврат проблемной машины у автовладельца есть целых десять лет.
Правда, не у всех. Установление срока службы для товара — право, но не обязанность производителя.И если некоторые автостроители его и не указывают, это скорее исключение, нежели правило. Если говорить о современных машинах, красующихся ныне в шоу-румах, то их срок службы в большинстве случаев ограничен шестью годами. Особо предусмотрительные компании определяют также максимально возможный пробег — примерно 150 000 километров.
За что?
Рассмотрим подробнее такое понятие как «существенный недостаток». Согласно Постановлению Пленума ВС РФ № 17, под этим термином нужно понимать дефект, влекующий несоразмерные расходы или проявляющийся неоднократно (после ремонта или вообще). Кроме того, к существенным отнятся неисправности, которые нельзя устранить в прицнипе или хотя бы за полтора месяца.
Помимо серьезных недостатков, весомым основанием вернуть машину дилеру является толком не мотивированный отказ от гарантийного ремонта, нарушение сроков устранения дефекта и невозможность эксплуатации автомобиля в виду его постоянного пребывания в сервисе. Кстати сказать, за простой авто на СТО с дилера можно потребовать и пени в размере 1% от стоимости транспортного средства, которые начисляются ежедневно.
Процедура возврата автомобиля в автосалон состоит из пяти шагов. В первую очередь автовладельцу необходимо зафиксировать неисправность — то есть провести диагностику и получить на руки документ, подтверждающий факт наличия дефекта. Далее следует написать в дилерском центре заявление с просьбой устранить недостаток бесплатно. Если в течение двадцати дней никаких действий не последует или же сроки ремонта сильно затянутся, можно будет требовать расторжение сделки и возврат денег.
Согласно букве закона, продавцу отводится на перечисление средств и принятие машины десять календарных дней. Прошел месяц, а денежка на карту так и не «прилетела»? Смело пишите претензию. А если в дилерском центре проигнорирует и ее, то обращайтесь в суд — сделку расторгнут принудительно.
С чем?
Для возврата автомобиля собственнику, разумеется, необходимо иметь некоторые документы. В частности, паспорт для идентификации личности, договор купли-продажи, сервисную книжку, а также «бумажку», подтверждающую наличие поломки (как правило, заказ-наряд). Желательно захватить и чек об оплате. Хотя в п. 5 ст. 18 закона «О защите прав потребителей» говорится, что отсутствие такового не является основанием для отказа.