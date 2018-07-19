Как через десять лет вернуть машину в автосалон и получить с него деньги

Согласно Постановлению Правительства РФ № 924, автомобиль относится к категории технически сложных товаров, и потому процедура возврата машины несколько труднее, нежели любой другой продукции. Главное условие передачи транспортного средства обратно дилеру — выявление существенного недостатка. Иначе говоря, если вам просто разонравился цвет кузова или вы внезпано передумали, то получить деньги назад, увы, не получится.

Когда?

Сроки возврата автомобиля регламентируются Законом РФ «О защите прав потребителей». В шестом пункте статьи 19 говорится о том, что собственник для начала должен потребовать безвозмездое устранение дефекта. И только если недуг победить по тем или иным причинам невозможно, он вправе сдать машину в автосалон. Разумеется, с полным возмещением средств.

«Указанное требование может быть предъявлено, если недостатки товара обнаружены по истечении двух лет со дня передачи товара потребителю, в течение установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю в случае неустановления срока службы» — гласит закон. Из этого следует, что на возврат проблемной машины у автовладельца есть целых десять лет.