Что привезет Citroёn на Парижский автосалон 2018

На Парижское моторшоу, которое откроет свои двери в начале октября, компания Citroёn привезет восемь моделей. Среди них будут два кроссовера, три хетчбэка, пассажирский фургон Berlingo и пара минивэнов. Там же состоится мировая премьера гибридного концепткара, чья серийная версия выйдет на рынок в 2020 году.
На своем стенде французы представят новый кроссовер C5 Aircross, который уже доступен на местном рынке. Модель длинной 4,5 метра и с клиренсом 23 см получила 30 цветовых решения отделки салона и семь комбинаций окраски для кузова.
«Паркетиник» может похвастать самым большим багажным отделением среди одноклассников марки (от 580 до 720 л в зависимости от того, сложен ли задний ряд сидений). Рядом с новинкой расположится еще один кроссовер — C3 Aircross.
Среди хетчбэков бренда на выставке можно будет увидеть второе поколение C4 Cactus, который порадует новыми моторами и 12-ю электронными помощниками водителю и активными системами безопасности. Кроме этой модели, будут продемонстрированы еще два хетча: C3 и «малютка» C1 модификации Urban Ride.
Фото: Citroёn
Фото: Citroёn
Еще одна новинка марки — Berlingo третьего поколения, построенный на платформе ЕМР2. Кроме того, на стенде французы покажут пассажирские фургоны Grand C4 SpaceTourer и SpaceTourer.
Самым ярким автомобилем Citroёn на автосалоне станет гибридный концепткар C5 Aircross Plug-In Hybrid Concept. А свой 100-летний юбилей компания начнет отмечать, представив экспозицию примеров партнерства с выдающимися личностями, такими как дизайнер Жан-Шарль де Кастельбажак, или с культовыми брендами, например Elle, в содружестве с которым был создан C3.