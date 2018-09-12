Что привезет Citroёn на Парижский автосалон 2018

На своем стенде французы представят новый кроссовер C5 Aircross, который уже доступен на местном рынке. Модель длинной 4,5 метра и с клиренсом 23 см получила 30 цветовых решения отделки салона и семь комбинаций окраски для кузова.

«Паркетиник» может похвастать самым большим багажным отделением среди одноклассников марки (от 580 до 720 л в зависимости от того, сложен ли задний ряд сидений). Рядом с новинкой расположится еще один кроссовер — C3 Aircross.

Среди хетчбэков бренда на выставке можно будет увидеть второе поколение C4 Cactus, который порадует новыми моторами и 12-ю электронными помощниками водителю и активными системами безопасности. Кроме этой модели, будут продемонстрированы еще два хетча: C3 и «малютка» C1 модификации Urban Ride.