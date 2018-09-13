Когда зимняя резина считается изношенной

Безопасность водителя и пассажиров напрямую зависит от шин, являющихся единственным элементом автомобиля, имеющим контакт с дорогой. К вопросу покупки и обслуживания резины следует подходить максимально ответственно: не стоит жалеть старые покрышки, уже давно «отбегавшие» свое, как не стоит и экономить на качестве новых. Да, они нынче совсем недешевые, но жизнь и здоровье куда дороже.

В преддверии сезонной замены шин уделите немного времени оценке состояния зимней резины, которая пылится у вас на даче, в гараже или где там еще. Сделать это необходимо как можно раньше — разумеется, до того, как землю покроет первый снег — чтобы в случае чего успеть обзавестись свежим комплектом.