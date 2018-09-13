Когда зимняя резина считается изношенной

Затянувшееся лето неспешно уступает место осени. У водителей эта пора ассоциируется не столько с листопадом, Пушкиным и простудой, сколько с грядущей сменой резины. Как определить, что старым зимним покрышкам пора на покой, и на что обратить внимание при выборе новых, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Безопасность водителя и пассажиров напрямую зависит от шин, являющихся единственным элементом автомобиля, имеющим контакт с дорогой. К вопросу покупки и обслуживания резины следует подходить максимально ответственно: не стоит жалеть старые покрышки, уже давно «отбегавшие» свое, как не стоит и экономить на качестве новых. Да, они нынче совсем недешевые, но жизнь и здоровье куда дороже.
В преддверии сезонной замены шин уделите немного времени оценке состояния зимней резины, которая пылится у вас на даче, в гараже или где там еще. Сделать это необходимо как можно раньше — разумеется, до того, как землю покроет первый снег — чтобы в случае чего успеть обзавестись свежим комплектом.
Для начала проведите визуальный осмотр шины: убедитесь в отсутствии каких-либо повреждений, трещин, порезов, вздутий и прочих дефектов. Далее — проверьте индикатор износа, расположенный в каналах протекторного рисунка (ориентируйтесь на маркировку TWI). Если остаточная глубина меньше 4 мм, отправляйтесь в магазин за новыми покрышками.
Первое, на что следует обратить внимание, прицениваясь к свежей резине, это на ее типоразмеры. Прислушивайтесь к рекомендациям автопроизводителя, прописанным в руководстве по эксплуатации машины. Если автопроизводитель утверждает, что, скажем, покрышки R19 ну никак не подходят на конкретную модель, значит так оно и есть. Что уж там говорить про вылет и разнопрофильность. Даже небольшие отклонения от рекомендаций могут приницпиальным образом отразиться на управляемости авто, показателе расхода топлива, и даже вызвать проблемы с подвеской, тормозами, а иной раз и с электроникой.
Покрышки, как известно, делятся на несколько типов: спортивные, городские, внедорожные, туринговые и прочие. Подбирая зимнюю резину, исходите из климатических условий, в которых проживаете: обитателям северных регионов России и глубинки, где дороги или их отсутствие особо не чистят, имеет смысл присмотреться к шинам скандинавского типа. А европейские покрышки создаются, скорее, для тех, кто обитает в городах.
Всесезонную же резину следует обходить стороной — она рассчитана на эксплуатацию в относительно теплых странах, где столбики термометров не опускаются ниже 5 градусов по Цельсию, — напомнили порталу «АвтоВзгляд» эксперты Pirelli. Это, как вы понимаете, не про Россию, ведь даже в Сочи — самом жарком городе нашей необъятной — зимние температуры опускаются ниже допустимого уровня.