В России начались продажи обновленного Jeep Cherokee

Мировая премьера обновленного Jeep Cherokee состоялась еще в январе нынешнего года на моторшоу в Детройте. Наконец, посвежевший внедорожник добрался до российских шоу-румов.
В моторную гамму модели, ориентированной на нашу страну, вошли 2,4-литровый двигатель мощностью 177 л. с. и 272-сильный V6 объемом 3,2 литра. В паре с каждым из них трудится усовершенствованный девятиступенчатый «автомат».
Переживший рестайлинг Cherokee может похвастать модернизированными системами полного привода — речь идет о Jeep Active Drive I, Jeep Active Drive II и Jeep Active Drive Lock — множеством «безопасных» опций, «умным» электроусилителем рулевого управления, позволяющим сократить расход топлива, а также информационно-развлекательным комплексом Uconnect последнего поколения.
Jeep Cherokee в простейшем исполнении Sport, которому положен 177-сильный двигатель и передний привод, обойдется покупателю в 2 255 000 рублей. За более интересную версию Longitude с тем же мотором, но четырьмя ведущими колесами придется отдать уже не менее 2 699 000 целковых. Внедорожники в комплектациях Limited, Trailhawk и Overland оснащаются V6 мощностью 272 л. с. и, разумеется, полным приводом. Цены на них начинаются от 3 059 000, 3 099 000 и 3 399 000 целковых соответственно.