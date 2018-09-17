В России начались продажи обновленного Jeep Cherokee

Фото: АвтоВзгляд
Российские дилеры Jeep приступили к приему заказов на переживший рестайлинг внедорожник Cherokee. Россиянам автомобиль предлагается в пяти комплектациях по цене от 2 255 000 рублей.
Виктория Базылева

Мировая премьера обновленного Jeep Cherokee состоялась еще в январе нынешнего года на моторшоу в Детройте. Наконец, посвежевший внедорожник добрался до российских шоу-румов.

В моторную гамму модели, ориентированной на нашу страну, вошли 2,4-литровый двигатель мощностью 177 л. с. и 272-сильный V6 объемом 3,2 литра. В паре с каждым из них трудится усовершенствованный девятиступенчатый «автомат».

Переживший рестайлинг Cherokee может похвастать модернизированными системами полного привода — речь идет о Jeep Active Drive I, Jeep Active Drive II и Jeep Active Drive Lock — множеством «безопасных» опций, «умным» электроусилителем рулевого управления, позволяющим сократить расход топлива, а также информационно-развлекательным комплексом Uconnect последнего поколения.

Jeep Cherokee в простейшем исполнении Sport, которому положен 177-сильный двигатель и передний привод, обойдется покупателю в 2 255 000 рублей. За более интересную версию Longitude с тем же мотором, но четырьмя ведущими колесами придется отдать уже не менее 2 699 000 целковых. Внедорожники в комплектациях Limited, Trailhawk и Overland оснащаются V6 мощностью 272 л. с. и, разумеется, полным приводом. Цены на них начинаются от 3 059 000, 3 099 000 и 3 399 000 целковых соответственно.

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17 сентября 2018
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