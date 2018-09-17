В России начались продажи обновленного Jeep Cherokee

Мировая премьера обновленного Jeep Cherokee состоялась еще в январе нынешнего года на моторшоу в Детройте. Наконец, посвежевший внедорожник добрался до российских шоу-румов.

В моторную гамму модели, ориентированной на нашу страну, вошли 2,4-литровый двигатель мощностью 177 л. с. и 272-сильный V6 объемом 3,2 литра. В паре с каждым из них трудится усовершенствованный девятиступенчатый «автомат».