Какие новинки готовит Skoda по осени

Главным действующим лицом на стенде Skoda на Парижском автосалоне станет концепткар Vision RS: прототип серийного компактного хетчбэка и по совместительству воплощение вектора развития всех будущих моделей семейства RS. «Зеленый» автомобиль оснащен электромотором, не создающим вредных выбросов, и получил в отделке углеволокно вторичной переработки.
Кроме практичного пластика, художники бренда использовали в оформлении интерьера элементы из стекла, произведенные вручную на фабрике Lasvit. Если верить рабочим наброскам, которые производитель уже рассекретил для интернет-пользователей, очертания приборной панели новинки повторяют линии радиаторной решетки.
Кроме этого, на моторшоу мрака продемонстрирует Skoda Kodiaq RS — первый кроссовер в спортивной линейке. «Заряженный» SUV укомплектован самым мощным в истории бренда 240-сильным турбированным мотором на дизельном топливе. «Паркетнику» удалось показать лучшее время прохождения «Северной петли» Нюрбургринга среди семиместных кроссоверов: автомобиль сделало круг за 9 минут и 29,84 секунды. Кроме того, он стал первым в продуктовой линейке, кому достались 20-дюймовые колесные диски уже в начальной комплектации.
Представляет интерес еще один кроссовер Skoda Karoq, который производитель представит в версиях Sportline с двухлитровым мотором мощностью 190 «лошадей» и Scout с системой полного привода.
Стоит внимания еще один участник выставки — битопливная Skoda Octavia G-TEC с новым двигателем объемом 1,5 л с отдачей 130 л. с. (на 20 больше предыдущего варианта двигателя), основной вид топлива которого — природный газ. На одной дозаправке метана автомобиль проезжает 480 км пути. Бензин силовой агрегат использует в качестве дополнительного горючего: бак для него вмещает всего 11,8 л.
Стоит напомнить, что парижский автосалон открывает свои двери для широкой публики 4 октября и будет принимать посетителей до 14 числа.