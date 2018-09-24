Какие новинки готовит Skoda по осени

Кроме практичного пластика, художники бренда использовали в оформлении интерьера элементы из стекла, произведенные вручную на фабрике Lasvit. Если верить рабочим наброскам, которые производитель уже рассекретил для интернет-пользователей, очертания приборной панели новинки повторяют линии радиаторной решетки.

Кроме этого, на моторшоу мрака продемонстрирует Skoda Kodiaq RS — первый кроссовер в спортивной линейке. «Заряженный» SUV укомплектован самым мощным в истории бренда 240-сильным турбированным мотором на дизельном топливе. «Паркетнику» удалось показать лучшее время прохождения «Северной петли» Нюрбургринга среди семиместных кроссоверов: автомобиль сделало круг за 9 минут и 29,84 секунды. Кроме того, он стал первым в продуктовой линейке, кому достались 20-дюймовые колесные диски уже в начальной комплектации.