Минус 35: как по этикетке узнать все о моторном масле

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Как известно, моторное масло — один из важнейших расходных материалов в автомобиле, от которого зависит ресурс силового агрегата. Поэтому каждый автовладелец должен уметь правильно выбрать качественный продукт, подходящий для определенных условий эксплуатации. Портал «АвтоВзгляд» поможет расшифровать полезную информацию на этикетке моторного масла, которая обозначает его главные характеристики.
Иван Флягин

Тип масла

Как известно, существует три основных типа масла, которые соотвественным образом обозначаются. Английское словосочетание Fully Synthetic красуется на этикетке синтетического продукта, полученного с помощью синтеза углеводородистых соединений. Он обладает устойчивыми вязкостными характеристиками, но дорого стоит.

Нетрудно догадаться, что слово Mineral означает минеральное масло, созданное путем переработки нефти. Оно отличается ограниченными пределами рабочих температур, зато дешевле «синтетики».

Semi-Synthetic — это полусинтетическое масло на минеральной основе с добавлением синтетических присадок, которое также отличается приемлемой ценой.

SAE

Аббревиатура SAE (Society of Automotive Engineers) расшифровывается, как «Сообщество автомобильных инженеров», установившее классификацию вязкостно-температурных характеристик моторного масла. Иными словами, SAE обозначает, насколько оно густое или жидкое, и это едва ли не главный и единственный показатель на этикетке, в котором должен разбираться каждый автовладелец.

Зимнее масло определяется по букве W (winter), а цифра перед ней указывает на предельную температуру, при которой оно загустеет. Чтобы узнать при каких морозах такое случится, необходимо от этого числа отнять 35. Например при маркировке 10w, максимально допустимая температура использования составит −25 градусов по Цельсию (10−35 = −25). Всего насчитывается шесть типов зимнего масла — 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.

Летнее масло может обозначаться индексом SAE 50, где цифры указывают на предельный высокотемпературный рубеж. В данном случае это +45 градусов по Цельсию. Условно говоря, такой показатель можно определить путем вычета от указанной цифры числа 5. Например, SAE 30 — это +25 градусов, SAE 40 — +35 и т. д. Всего насчитывается восемь типов масла для теплого сезона — 8, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60.

Всесезонное масло обладает широким диапазоном температурной устойчивости, который также определяется по его маркировке. Например, обозначение 10w—40 указывает на то, что масло можно использовать при температурах от −35 до +35 градусов по Цельсию.

ACEA и API

Классификация моторных масел ACEA (Association des Constracteuis Europeen des Automobiles — «Ассоциация европейских автопроизводителей») устанавливает стандарты для четырех классов жидкостей в зависимости конструкции и эксплуатационных характеристик моторов: А — для бензиновых двигателей; В — для легковых машин; С — для бензиновых и дизельных приводов, с нейтрализаторами отработавших газов; Е — для моторов, работающих на дизельном топливе. Цифры после указанных обозначений говорят о требованиях, предъявляемые к моторной смеси, которые больше предназначены для специалистов.

Кроме того, область применения моторного масла регламентируется еще и по классификации API (American Petroleum Institute — «Американский институт нефти»), которая обозначается двумя буквами — например, SJ или CF. Первая из них указывает на тип двигателя: S — бензиновый мотор, C — дизельный.

Вторая буква обозначает, в каких мторах должно применяться масло. Например, маркировка API SJ/CF говорит о том, что продукт предназначен для бензиновых и для дизельных агрегатов. Следующие цифры указывают на уровень эксплуатационных показателей и год производства масла.

Разбираться во всех индексах ACEA и API простому автолюбителю необязательно. Но когда при покупке моторного масла имеются сомнения в честности продавца, лучше на всякий случай расшифровать указанные маркировки на этикетке с помощью соответствующих таблиц.

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27 сентября 2018
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