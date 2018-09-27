Минус 35: как по этикетке узнать все о моторном масле

Тип масла

Как известно, существует три основных типа масла, которые соотвественным образом обозначаются. Английское словосочетание Fully Synthetic красуется на этикетке синтетического продукта, полученного с помощью синтеза углеводородистых соединений. Он обладает устойчивыми вязкостными характеристиками, но дорого стоит.

Нетрудно догадаться, что слово Mineral означает минеральное масло, созданное путем переработки нефти. Оно отличается ограниченными пределами рабочих температур, зато дешевле «синтетики».

Semi-Synthetic — это полусинтетическое масло на минеральной основе с добавлением синтетических присадок, которое также отличается приемлемой ценой.

SAE

Аббревиатура SAE (Society of Automotive Engineers) расшифровывается, как «Сообщество автомобильных инженеров», установившее классификацию вязкостно-температурных характеристик моторного масла. Иными словами, SAE обозначает, насколько оно густое или жидкое, и это едва ли не главный и единственный показатель на этикетке, в котором должен разбираться каждый автовладелец.