Назван самый дешевый по стоимости владения семиместный кроссовер

Чтобы рассчитать ценник обладания всех больших SUV с тремя рядами сидений, предложенных на сегодняшний день официальными дилерами россиянам, аналитики приняли во внимание несколько параметров. В их число вошли самые весомые статьи расходов: цена на новый авто, его остаточная стоимость после трех лет владения и 100 000 км пробега, страховые затраты (ОСАГО и КАСКО), горючее плюс стандартные ТО у «официалов».

В исследовании эксперты использовали ценники регионов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Анализу подверглись Toyota Land Cruiser Prado и Highlander, KIA Mohave и Sorento Prime, Hyundai Grand Santa Fe и Ford Explorer.

Самым выгодным SUV был назван KIA Sorento Prime с 2,2-литровым дизелем под капотом мощностью 200 л. с. Его совокупная стоимость равна 1 460 509 рублей.

Вторая строчка досталась Ford Explorer с 249-сильным бензиновым мотором объемом 3,5 л, владение им обойдется в 1 580 036 «деревянных». Тройку лидеров закрывает KIA Mohave, который приводит в движение трехлитровый дизельный двигатель с отдачей 250 «лошадей» (1 603 449 «целковых»), сообщают специалисты агентства «Автостат».

Стоит отметить, что Ford Explorer в этом рейтинге стал лидером среди бензиновых моделей. На российском рынке стоимость нового «американца» стартует от 2 399 000 рублей.