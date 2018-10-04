LADA Vesta стала самым популярным автомобилем в России

За прошедшие три квартала официальные дилеры продали 75 071 единиц KIA Rio.

Третью строчку, как и прежде, занимает еще одна LADA, недавно обновленная Granta, с января по сентябрь разошедшаяся тиражом в 70 186 экземпляров. Все остальные позиции в автомобильном хит-параде выглядят идентично рейтингу прошлого месяца: на своих четвертом и пятом местах Hyundai Solaris (50 317 штук), который правда ушел в небольшой минус по сравнению с тем же прошлогодним периодом, и Hyundai Creta (49 683 автомобиля) соответственно.

Шестую позицию так же занимает VW Polo (42 804 машины), седьмую — LADA Largus (32 440 авто), восьмую — Renault Duster (31 643 единицы), девятую — LADA XRAY (26 292 экземпляра). И ТОП-10 замыкает Skoda Rapid (25 813 штук).

Напомним, что сегодняшний чемпион — LADA Vesta — представлен в пяти модификациях: седан, Cross, SW, SW Cross и CNG с битопливным мотором. Скоро россиянам будет доступна и версия Sport.