Актер Роберт Де Ниро оседлал новый кроссовер KIA

Новую рекламную кампанию, которая по задумке производителя должна привести в восторг как поклонников марки, так и почитателей актерского таланта Роберта Де Ниро, бренд запускает с ноября. Представляя автомобиль, актер говорит, что скоро в мире будет целых два Ниро.

Стоит напомнить, что KIA e-Niro презентовали на Парижском автосалоне. Корейцы представили покупателям электрокар в двух вариантах — на выбор: с литий-ионным аккумулятором повышенной емкости в 64 кВт/ч и с батареей на 39,2 кВт/ч. В первом случае авто способно проехать без дозарядки до 485 км по трассе или до 615 — по городу. А во втором варианте запаса хода хватит на 312 км пути.

Кстати, для того, чтобы зарядить накопитель на специально оборудованной 100-киловаттной станции до 80%, потребуется чуть меньше часа.

Маловероятно, что электрокроссовер приедет на российский рынок: «зеленые» автомобили хоть и пополняют отечественный автопарк, но всего лишьединицами, вызывающими слезы у производителей. Да и соответствующая инфраструктура у нас развивается черепашьими темпами.