Новый компактный кроссовер Skoda Karoq будут собирать в России

На российский рынок новая модель поступит в конце следующего года. Автомобиль будут собирать либо на калужском заводе Volkswagen, либо на нижегородском предприятии «Группы ГАЗ».

В настоящее время идет процесс согласования комплектаций Skoda Karoq для нашего рынка, но по предварительной информации российским покупателям будут доступны как переднеприводные версии, так и кроссоверы 4х4.



Автомобиль построен на модульной платформе MQB. Длина кузова нового паркетника равна 4382 мм, ширина — 1841 мм, а высота — 1605 мм. Объем багажного составляет 521/1630 литров.

На европейском рынке силовая линейка Karoq включает пять моторов: бензиновые объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.), а также дизельные 1,6 л (115 л. с.) и 2,0 л (150 л. с. либо 190 л. с.). Накануне компания Skoda представила на Парижском автосалоне новую спецверсию Karoq Sportline.