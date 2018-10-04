Новый компактный кроссовер Skoda Karoq будут собирать в России

Фото Skoda
Чешский производитель сообщил, когда наследник Yeti встанет на конвейер одного из российских заводов. Компактный паркетник Karoq, дебютировавший на прошлогоднем автосалоне во Франкфурте, уже продается в Европе.
Иван Флягин

На российский рынок новая модель поступит в конце следующего года. Автомобиль будут собирать либо на калужском заводе Volkswagen, либо на нижегородском предприятии «Группы ГАЗ».

В настоящее время идет процесс согласования комплектаций Skoda Karoq для нашего рынка, но по предварительной информации российским покупателям будут доступны как переднеприводные версии, так и кроссоверы 4х4.

Автомобиль построен на модульной платформе MQB. Длина кузова нового паркетника равна 4382 мм, ширина — 1841 мм, а высота — 1605 мм. Объем багажного составляет 521/1630 литров.

На европейском рынке силовая линейка Karoq включает пять моторов: бензиновые объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.), а также дизельные 1,6 л (115 л. с.) и 2,0 л (150 л. с. либо 190 л. с.). Накануне компания Skoda представила на Парижском автосалоне новую спецверсию Karoq Sportline.

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4 октября 2018
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