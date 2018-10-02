Renault Duster получит новый турбомотор от Mercedes-Benz

Агрегат уже опробовали некоторые «французы» из европейской продуктовой линейки, а также эту «четверку» установили под капотом «мерседосовского» А-Класса. Кроме того, на днях в Европе стартовали продажи Nissan Qashqai с аналогичным мотором.

Duster второго поколения, дебютировавший в прошлом году, пополнил свою силовую гамму движком в двух вариантах форсировки: мощностью 130 л. с. и максимальным крутящим моментом 240 Нм, а также 150 л. с. (250 Нм).

Особое внимание производитель обращает на один момент: свежие моторы стали экологичнее за счет газового фильтра твердых частиц (GPF).

Представители бренда сообщают, что «паркетник» в переднеприводном варианте европейцам будет доступен для заказа в течение ближайших нескольких недель, а SUV в полноприводном исполнении выпустят на рынок в середине следующего года.

Стоит напомнить, что россиянам на сегодняшний день производитель предлагает подуставший Renault Duster первого поколения с парой бензиновых моторов объемом 1,6 л и 2,0 литра и мощностью 114 и 143 л. с. соответственно. А также с 1,5-литровым 109-сильным дизелем — на выбор покупателя. Стоимость кроссоверва у нас начинается от 699 000 рублей.