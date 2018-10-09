Skoda показала первый тизер нового хетчбэка

Чешскую новинку будут собирать на модульной платформе A0 MQB. Кстати, на основе этой архитектуры Volkswagen построил новый компактный кроссовер T-Cross, чья мировая премьера ожидается со дня на день. И на этой же «тележке» создан и бюджетный VW Polo. Новая «пятидверка» должна сменить в модельной линейке Rapid Spaceback.

Интригуя своих поклонников, чехи подробностей не раскрывают. Впрочем, ждать осталось совсем не долго: премьера компактного хетча пройдет до конца года.

Напомним, что прототип Skoda Vision RS был представлен с гибридной силовой установкой, совместившей 150-сильный турбомотор объемом 1,5 л и электродвигатель мощностью 75 кВт (102 л. с.). Суммарная отдача — 245 «лошадей». Исключительно на электричестве авто может преодолеть до 70 км пути.

Эксперты предполагают, что по дороге к серии автомобиль потеряет гибридную составляющую. Скорее всего, хетчбэк обзаведется силовой гаммой с турбированными бензиновыми и дизельными моторами объемом от 1,0 до 1,6 л.