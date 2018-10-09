Skoda показала первый тизер нового хетчбэка

Фото: Skoda
Компания Skoda опубликовала первое изображение новейшего хетчбэка, столь ожидаемого в линейке бренда. Для затравки производитель показал лишь набросок в виде силуэта серийной модели, прототипом которой стал представленный на Парижском моторшоу Vision RS.
Светлана Ермолаева

Чешскую новинку будут собирать на модульной платформе A0 MQB. Кстати, на основе этой архитектуры Volkswagen построил новый компактный кроссовер T-Cross, чья мировая премьера ожидается со дня на день. И на этой же «тележке» создан и бюджетный VW Polo. Новая «пятидверка» должна сменить в модельной линейке Rapid Spaceback.

Интригуя своих поклонников, чехи подробностей не раскрывают. Впрочем, ждать осталось совсем не долго: премьера компактного хетча пройдет до конца года.

Напомним, что прототип Skoda Vision RS был представлен с гибридной силовой установкой, совместившей 150-сильный турбомотор объемом 1,5 л и электродвигатель мощностью 75 кВт (102 л. с.). Суммарная отдача — 245 «лошадей». Исключительно на электричестве авто может преодолеть до 70 км пути.

Эксперты предполагают, что по дороге к серии автомобиль потеряет гибридную составляющую. Скорее всего, хетчбэк обзаведется силовой гаммой с турбированными бензиновыми и дизельными моторами объемом от 1,0 до 1,6 л.

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9 октября 2018
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