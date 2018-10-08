Почему среди самых дорогих дорожных проектов мира нет ни одного российского

Несмотря на то, что сегодня государство тратит колоссальные средства на ремонт существующих и возведение новых трасс (достаточно сказать, что финансирование подобных работ предполагается увеличить до 11 трлн. руб. на ближайшие шесть лет), некоторые эксперты считают, что амбициозные планы будет довольно затруднительно реализовать по разным причинам.
Ефим Розкин

Главная из которых — слишком высокая стоимость строительства. Мол, отечественные магистрали — одни из самых дорогих в мире. Так ли это, выяснил портал «АвтоВзгляд», изучив ТОП-5 самых затратных дорожных проектов в мире.

С норвежским размахом

Дорога E39 Coastal Highway стала самым масштабным и самым дорогим ($42,3 млрд.) дорожным проектом в истории Норвегии. 1100-километровая трасса протянется вдоль побережья страны от Тронхейма на севере до Кристиансанна на юге. Проект включает плавучий мост, многопролетный подвесной мост и несколько тоннелей, включая самый длинный и глубокий подводный тоннель в мире. Сейчас на преодоление этого маршрута требуется 21 час, во время пути нужно семь раз переправляться паромом через фьорды. Новая трасса позволит миновать паромы, сократит маршрут на 50 километров, а время в пути — на 10 часов. После завершения E39 станет не только одним из самых дорогих, но и благодаря неповторимым пейзажам норвежских гор и фьордов, одним из самых красивых автомобильных маршрутов мира.

Китайский прорыв

Ибинь-Паньчжихуа — самый дорогой проект в истории дорожного строительства Китая. Скоростная трасса длиной 452 километра будет проходить по горной местности, где нередко случаются стихийные бедствия, поэтому с технической точки зрения реализовать задуманное будет очень непросто. На эту «стройку века» ценою $13,4 млрд. власти возлагают особые надежды: ожидается, что он поможет ликвидировать бедность в экономически отсталом районе, через который пролегает трасса. Работы начались в октябре 2017 года, однако дату их завершения пока не называют.

Другая китайская магистраль, ведущая из Гонконга через Чжухай в Макао, стоит чуть дешевле — $10,6 млрд, но от этого не менее амбициозна. В состав маршрута входят 38-километровый мост над дельтой Жемчужной реки, два искусственных острова и 6-километровый подводный тоннель. После завершения проекта, это будет самый длинный в мире мост через морской залив. Новая 6-полосная автострада соединит остров Гонконг с материковой частью Китая, объединив три наиболее важных экономических центра на южном побережье страны. Благодаря новому маршруту из Гонгконга в Чжухай можно будет доехать за 30 минут вместо трех часов. Как и норвежская E39 Coastal Highway, новая китайская автострада обещает стать одной из самых красивых в мире: мало какая дорога сможет соперничать с 38 километрами через живописный морской залив. Предполагаемая дата завершения проекта — II квартал 2018 года.

Турецкий гамбит

Шестиполосная скоростная магистраль стала самым масштабным и дорогим инфраструктурным проектом Турции. Трасса ценою $6,5 млрд. соединит промышленно развитые города Гебзе, расположенный недалеко от Стамбула, и Измир на юго-западе страны. На магистрали возведут 4 тоннеля, 5 центров техобслуживания автомобилей, 7 сервисных центров, 7 парков, 18 пунктов оплаты, 30 виадуков и 209 мостов. Но самым грандиозным искусственным сооружением обещает быть 3-километровый подвесной мост через Измитский залив — это будет второй по величине в мире подвесной мост после Акаси-Кайке в Японии. Новая трасса позволит сократить путь из Стамбула в район Мраморного моря с его летними резиденциями с привычных 8—10 часов до 3,5—4 часов, а переезд через Измитский залив — с одного часа до 6 минут. Предполагаемый срок сдачи автострады в эксплуатацию — 2019 год.

Канадская окружная

Юго-западный участок окружной дороги Калгари обошелся властям и инвесторам в $2,2 млрд. 31-километровая трасса соединит шоссе №8 на западе и проспект Маклеод на юге. Окружная дорога в Калгари стала одним из самых длительных и сложных проектов канадского дорожного строительства. Правительства Калгари и провинции Альберта приняли решение построить окружную дорогу еще в 1970 году, однако выкуп земли под будущее строительство затянулся почти на 20 лет. И теперь юго-западный участок окружной магистрали, включающий строительство 6—8-полосной магистрали, одной эстакады, одного железнодорожного переезда, 14 развязок и 49 мостов, должен быть полностью завершен в 2021 году Его реализация позволит избавить город от транзитного транспорта, сократить пробки и повысить безопасность движения.

– Показательно, что в этот рейтинг не вошел ни один российский проект, что, по сути, развенчивает миф о том, что отечественные дороги одини из самых дорогих в мирек, — говорит начальник инвестиционно-аналитического управления ДСК «Автобан» Дмитрий Стерлягов. — А миф этот появился из-за того, что в России и в других странах используют совершенно разные формулы расчета стоимости. Например, в Европе и США при расчете средней стоимости дороги учитывают только строительные материалы и услуги строительной компании. В России в эту же формулу закладывают абсолютно все расходы: выкуп земли у собственников, перенос старых и прокладку новых коммуникаций, вплоть до расходов на адвокатов при возникновении спорных ситуаций. Когда же озвучивается общая стоимость проекта по единой методике, включающей все затраты, сразу оказывается, что зарубежные проекты обходятся во много раз дороже российских. Например, одна из самых масштабных дорожных строек в России — третий пусковой комплекс ЦКАД протяженностью 105 километров — стоит $1,3 млрд. (81,4 млрд рублей). Это почти в два раза дешевле юго-западного участка окружной дороги в Калгари, хотя его протяженность не 105, а всего 31 километр.

ремонт, дорога
8 октября 2018
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