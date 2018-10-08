Почему среди самых дорогих дорожных проектов мира нет ни одного российского

Главная из которых — слишком высокая стоимость строительства. Мол, отечественные магистрали — одни из самых дорогих в мире. Так ли это, выяснил портал «АвтоВзгляд», изучив ТОП-5 самых затратных дорожных проектов в мире.

С норвежским размахом

Дорога E39 Coastal Highway стала самым масштабным и самым дорогим ($42,3 млрд.) дорожным проектом в истории Норвегии. 1100-километровая трасса протянется вдоль побережья страны от Тронхейма на севере до Кристиансанна на юге. Проект включает плавучий мост, многопролетный подвесной мост и несколько тоннелей, включая самый длинный и глубокий подводный тоннель в мире. Сейчас на преодоление этого маршрута требуется 21 час, во время пути нужно семь раз переправляться паромом через фьорды. Новая трасса позволит миновать паромы, сократит маршрут на 50 километров, а время в пути — на 10 часов. После завершения E39 станет не только одним из самых дорогих, но и благодаря неповторимым пейзажам норвежских гор и фьордов, одним из самых красивых автомобильных маршрутов мира.

Китайский прорыв

Ибинь-Паньчжихуа — самый дорогой проект в истории дорожного строительства Китая. Скоростная трасса длиной 452 километра будет проходить по горной местности, где нередко случаются стихийные бедствия, поэтому с технической точки зрения реализовать задуманное будет очень непросто. На эту «стройку века» ценою $13,4 млрд. власти возлагают особые надежды: ожидается, что он поможет ликвидировать бедность в экономически отсталом районе, через который пролегает трасса. Работы начались в октябре 2017 года, однако дату их завершения пока не называют.