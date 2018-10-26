5 самых дешевых пятилетних автомобилей с тремя рядами сидений

Как известно, на современном авторынке семиместный кузов, кроме микроавтобусов и минивэнов, уже давно могут себе позволить кроссоверы и универсалы. И не обязательно иметь миллион в кармане, чтобы приобрести такой вариант на вторичном рынке. Портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых доступных пятилетних автомобилей, оборудованных тремя рядами сидений.
В рейтинге нашлось место для самых разных типов кузова, и в него вошли кроссовер, универсал, миивэн и два компактвэна. Весьма пестрым оказался и национальный состав участников: наш «соотечественник», «американец», «кореец» и два «немца».
Самые доступные варианты в указанной категории начинаются от 450 000 рублей. Хотя предложений хватает и в диапазоне до 1 000 000 рублей. При этом следует учитывать, что на «вторичке» продавцы автомобилей в большинстве случаев готовы к торгу у капота.
LADA Largus
В подмосковном Орехово-Зуево продается самый дешевый на сегодняшний день автомобиль 2015 года выпуска с семиместным кузовом — LADA Largus за 450 000 рублей. Универсал с пробегом 95 000 километров оснащен 1,6-литровым мотором мощностью 84 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.
Предлагаемый «Ларгус» укомплектован газобалонным оборудованием. К машине прилагается оригинал ПТС, где указано два владельца. Речь идет о небогатой комплектации с передним электрическими стеклоподъемниками, тканевым салоном и штатной аудиосистемой.
В одном из столичных автосалонов предлагается немецкий компактвэн Volkswagen Caddy Maxi 2013 года выпуска за 875 000 рублей. Автомобиль заряжен 1,6-литровым турбодизелем мощностью 102 л. с., который работает в паре с роботом DSG. Пробег составляет 86 000 километров.
В объявлении указано, что модель продается в максимальной комплектации с двузонным климат- контролем, парктрониками, датчиками дождя и света, мультимедийной системой с функциями CD/MP3/FM и другими полезными опциями.
Chevrolet Captiva
Кроссовер с тремя рядами сидений от американского бренда продается частным лицом на севере Москвы за 950 000 рублей. Полноприводный автомобиль 2014 года выпуска с пробегом 74 000 километров укомплектован бензиновым мотором объемом 2,4 л мощностью 167 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Предлагаемая «Каптива» оснащена богатым списком опций, среди которых круиз-контроль, двузонный климат-контроль, датчик дождя, функция дистанционного запуска двигателя. В оригинале ПТС указан один владелец.
Opel Zafira 2013 года выпуска с рабочим стажем 101 000 километров оценена в 987 000 рублей. Семиместный автомобиль, который продается в одном из московских автосалонов, оборудован 2,0-литровой турбодизельной «четверкой» мощностью 165 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Речь идет о комплектации Cosmo, где имеется все необходимое: круиз-контроль, парктроники, датчики света и дождя, трехзонный климат-контроль, навигация и т. д.
SsangYong Stavic
Самым дорогим вариантом в нашей пятерке оказался семиместный корейский минивэн SsangYong Stavic 2014 года выпуска с пробегом 95 000 километров. Стоит такой вариант 1 000 000 рублей. Машина заряжена 2,0-литровым трубодизелем мощностью 149 л. с., который работает в паре шестиступенчатым «автоматом».
«Кореец» продается в московском автосалоне, который, согласно объявлению, гарантирует стопроцентную юридическую чистоту, а также возможность воспользоваться выгодными кредитными предложениями. К автомобилю прилагается оригинал ПТС, где указан один владелец.