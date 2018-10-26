5 самых дешевых пятилетних автомобилей с тремя рядами сидений

В рейтинге нашлось место для самых разных типов кузова, и в него вошли кроссовер, универсал, миивэн и два компактвэна. Весьма пестрым оказался и национальный состав участников: наш «соотечественник», «американец», «кореец» и два «немца».

Самые доступные варианты в указанной категории начинаются от 450 000 рублей. Хотя предложений хватает и в диапазоне до 1 000 000 рублей. При этом следует учитывать, что на «вторичке» продавцы автомобилей в большинстве случаев готовы к торгу у капота.