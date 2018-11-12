Самые популярные подержанные японские автомобили в России

Самым популярной «японкой» с пробегом оказалась Toyota Corolla, она пришлась по вкусу и по карману 77 500 покупателям. Этот показатель на 2% превышает прошлогодний. Новенькая «четырехдверка» сегодня обойдется минимум в 1 008 000 рублей.

На втором месте расположилась еще одна Toyota: бизнес-седан Camry разошелся тиражом в 58 800 экземпляров, подняв свои продажи на 7%. Третью строчку получил Mitsubishi Lancer с проданными 39 500 автомобилями.

На четвертой позиции прописался кроссовер Toyota RAV4 с показателем в 30 400 машин (+8%). Пятерку лидеров замыкает Nissan Almera, уехавшая во вторые руки в количестве 29 500 штук (+7%), сообщает агентство «Автостат». Стоит отметить, что не так давно бренд снял седан с российского конвейера, но запасов на складах должно хватить до весны.

Далее следуют Nissan Qashqai (25 500 автомобилей, +15%) и Nissan X-Trail (24 800 машин, +12%). Восьмым пунктом идет Mazda3 (24 700 авто, +1%), девятым — Mitsubishi Outlander (20 800 единиц, +15%) и десятое место занимает Honda CR-V (20 600 штук, +1%).