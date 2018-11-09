Mitsubishi выпустит Pajero нового поколения

Однако добавил, что в качестве агрегата рассматривается установка гибридной силовой установки, поскольку требования к нормам выброса вредных веществ в окружающую среду постоянно ужесточаются. Именно поэтому производители уже к 2025 году едва ли не массово будут вынуждены использовать альтернативные виды топлива. И в этом смысле, по словам г-на Манна, технологии Mitsubishi идут и продолжат идти в ногу со временем, а то и опережать его.